Предатель Джиган спаивает свою 12-летнюю дочь

Рэпер-путинист Джиган уже много лет борется с наркотической зависимостью. Его дурной пример наблюдают четверо его детей от российской блогерши Оксаны Самойловой.
Несмотря на то, что плохая привычка артиста в его семье порицается, старшая дочь, 12-летняя Ариела, в своем нежном возрасте уже пробовала алкоголь. Причем напитками ее угощали сами родители.
Так на одном из российских шоу подросток признался, что Джиган поил ее пивом. Не лучше оказалась и Самойлова, которая изображает из себя идеальную маму - она делилась с Ари вином.
"Папа давал пивко. Ну там вино какое-нибудь", - рассказала девочка. Когда Самойлова переспросила, когда ее дочь успела попробовать вино, Ариела ответила, что мама сама ее угощала. "Ой, вырезать это!" - со смехом заявила блогерша, и замахала руками в камеру.
Кто такой Джиган
Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.
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