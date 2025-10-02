"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

Вы узнаете:
- Настя Каменских побывала в Барселоне
- За что ее раскритиковали поклонники
Украинская известная певица Настя Каменских, которая решила строить карьеру в США после языкового скандала, появилась на борту самолета в Барселоне.
Как стало известно из соцсетей, артистка, чтобы пробраться к своему месту расталкивала пассажиров.
"В жизни бывают моменты, точно не случайные. Сегодня в Барселоне на посадке в самолет я встретила Анастасию Каменских. Такие встречи напоминают – мир тесен", – написала автор ролика.
На кадрах Каменских с раздраженным лицом что-то сказала женщине, которая складывала свои вещи и провела певицу недовольным взглядом.
Пользователи соцсети не упустили возможность и написали свое мнение о поведении Насти.
- "Ну почему всегда такая недовольная?"
- "Когда просрала все контракты и летишь экономом"
- "И по губам видно, что говорит по-русски"
- "Позорище нашей страны", - отметили комментаторы.
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
