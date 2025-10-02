"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

Настя Каменских попала в неприятную ситуацию.

https://stars.glavred.info/pozorishche-nashey-strany-chto-vychudila-nastya-kamenskih-na-bortu-samoleta-10703348.html Ссылка скопирована

Настя Каменских попала на камеру в аэропорту / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских побывала в Барселоне

За что ее раскритиковали поклонники

Украинская известная певица Настя Каменских, которая решила строить карьеру в США после языкового скандала, появилась на борту самолета в Барселоне.

видео дня

Как стало известно из соцсетей, артистка, чтобы пробраться к своему месту расталкивала пассажиров.

"В жизни бывают моменты, точно не случайные. Сегодня в Барселоне на посадке в самолет я встретила Анастасию Каменских. Такие встречи напоминают – мир тесен", – написала автор ролика.

Настя Каменских в самолете / фото: скрин instagram.com/nataliiahresko/

На кадрах Каменских с раздраженным лицом что-то сказала женщине, которая складывала свои вещи и провела певицу недовольным взглядом.

Настя Каменских переехала жить в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

Пользователи соцсети не упустили возможность и написали свое мнение о поведении Насти.

"Ну почему всегда такая недовольная?"

"Когда просрала все контракты и летишь экономом"

"И по губам видно, что говорит по-русски"

"Позорище нашей страны", - отметили комментаторы.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред