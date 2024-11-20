Появились свежие фото Ассии Ахат - как она сейчас выглядит

Ассия Ахат показала свои новые снимки.

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Ассия Ахат продемонстрировала оригинальный образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ассия Ахат

Кратко:

Ассия Ахат удивила смелым луком

Скрипачка продолжает жить в США

Украинская известная скрипачка и певица Ассия Ахат, которая живет в США, вышла на связь с поклонниками и порадовала своим эффектным видом.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала новый пост с подборкой снимков возле автомобиля Mercedes и за его рулем.

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Ассия показалась в черно-белом наряде, который дополнила черно-белым топом. К сожалению, никакой подписи к фото артистка не оставила.

Отметим, Ахат в США пишет новые композиции, а также три года подряд была в составе жюри престижной музыкальной премии "Грэмми".

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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.

А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.

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Кто такая Ассия Ахат? Ассия Ахат - украинская певица, скрипачка, музыкант. Заслуженный артист Украины. Дискография Ассии Ахат состоит из сольных концертных выступлений во многих странах мира, восьми альбомов и около тридцати отдельных видео. Сингл Ассии Ахат "If Only Tonight" стал её первым хитом, принёсшим ей всемирную известность.

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