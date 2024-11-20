Появились свежие фото Ассии Ахат - как она сейчас выглядит

Кратко:
- Ассия Ахат удивила смелым луком
- Скрипачка продолжает жить в США
Украинская известная скрипачка и певица Ассия Ахат, которая живет в США, вышла на связь с поклонниками и порадовала своим эффектным видом.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала новый пост с подборкой снимков возле автомобиля Mercedes и за его рулем.
Ассия показалась в черно-белом наряде, который дополнила черно-белым топом. К сожалению, никакой подписи к фото артистка не оставила.
Отметим, Ахат в США пишет новые композиции, а также три года подряд была в составе жюри престижной музыкальной премии "Грэмми".
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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.
А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.
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Кто такая Ассия Ахат?
Ассия Ахат - украинская певица, скрипачка, музыкант. Заслуженный артист Украины. Дискография Ассии Ахат состоит из сольных концертных выступлений во многих странах мира, восьми альбомов и около тридцати отдельных видео. Сингл Ассии Ахат "If Only Tonight" стал её первым хитом, принёсшим ей всемирную известность.
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