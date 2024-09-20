Ассия Ахат поделилась свежими фото: как изменилась скрипачка

Скрипачка Ассия Ахат поделилась новыми красивыми фото.

https://stars.glavred.info/assiya-ahat-podelilas-svezhimi-foto-kak-izmenilas-skripachka-10598816.html Ссылка скопирована

Ассия Ахат снялась в новой фотосессии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ahhattassia

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат, которая редко сейчас появляется в эфирах украинского ТВ и на страницах глянца, порадовала своих поклонников свежими фото.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала новую серию фото.

На них она позирует в ярко красном сетчатом топе и в черных штанах. "Я полностью потеряна, я могла бы быть на седьмом небе от счастья", - написала музыкант.

видео дня

Кто такая Ассия Ахат Ассия Ахат - украинская певица, скрипачка, музыкант. Заслуженный артист Украины. Дискография Ассии Ахат состоит из сольных концертных выступлений во многих странах мира, восьми альбомов и около тридцати отдельных видео. Сингл Ассии Ахат "If Only Tonight" стал её первым хитом, принёсшим ей всемирную известность.

Кстати, недавно Ахат засветилась с Билык и другими украинскими артистами, которые приезжали в США с благотворительными концертами.

Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:

Напомним, ранее Ахат показала серию свежих снимков, которые моментально привлекли внимание поклонников. В кадре скрипачка позирует в черном пиджаке оверсайз, который она кокетливо распахнула. Под верхней одеждой оказался облегающий кэтсьют. Он прибавил образу Ассии графичности, и подчеркнул ее бюст, плоский живот, тонкую талию и мягкий изгиб бедер.

Отметим, ранее украинская скрипачка и певица Ассия Ахат заинтриговала фанатов новостью о пополнении в семье. На своей странице в Instagram Ахат показала очаровательного малыша. Им оказался щенок породы мальтипу. "В нашей семье пополнение! Говорят, щенок - это как ребенок. Что ж, могу подтвердить, что это правда! Попрощайтесь с непрерывными марафонами Netflix и поприветствуйте круглосуточный мониторинг щенков", - делится своим счастьем скрипачка.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред