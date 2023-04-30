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Поттероманы в восторге: "Джинни" из фильмов о Гарри Поттера беременна первенцем

Анна Подгорная
30 апреля 2023, 13:48 обновлено 30 апреля, 13:48
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Бонни Райт объявила о том, что ждет ребенка, через год после свадьбы с давнишним бойфрендом.
Бонни Райт с мужем
Бонни Райт и Эндрю Лококо готовятся впервые стать родителями / instagram.com/thisisbwright

Поклонники поттерианы ликуют - едва прогремела новость о том, что Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом, о своей беременности объявила его киновозлюбленная - актриса и режиссер Бонни Райт (играла Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере).

32-летняя Райт сообщила, что ожидает первенца, на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала снимки, на которых позирует с уже большим животом вместе с мужем на фоне природы.

"У нас будет ребенок! Так рада поделиться с ним этой прекрасной землей. Беременность - это дикое и смиренное путешествие, трансформация, чтобы освободить место для новой жизни. Эндрю и я не можем дождаться встречи с нашим малышом в этом году, и стать родителями", - подписала фото Бонни.

видео дня

Бонни Райт вышла замуж за своего бойфренда Эндрю Лококо в марте 2022 года. До этого актриса была помолвлена с коллегой по киновселенной Гарри Поттера - актером Джейми Бауэром (сыграл Геллерта Грин-де-Вальда в молодости).

В 2015 году Райт объявила о прекращении актерской и модельной карьеры - она предпочла снимать, а не сниматься. Поэтому посвятила себя режиссуре, а на фтосессии соглашается лишь для интервью.

Бонни Райт с мужем
Бонни Райт и Эндрю Лококо готовятся впервые стать родителями / instagram.com/thisisbwright

Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

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