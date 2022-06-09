Потеряла мужа и сына: солистка "Лисапетного батальона" рассказала, как пережила трагедию

Женщина поделилась своей историей. Фото Телеканал "Украина"

Солистка музыкального коллектива "Лисапетный батальон" Наталья Фалион рассказала, как пережила уход любимого мужчины и сына.

Как рассказала она в программе "Зірковий шлях", прошлой осенью артистка похоронила гражданского мужа, который не справился с коронавирусом. Сама Фалион также переболела ковидом.

"Очень тяжело, когда тебя покидает человек, с которым чувствовала себя защищенной, как никогда. Словно счастье пропало. Но я уже пережила потерю сына, я эту потерю очень болезненно пережила, как и потерю супруга. Женщины очень сильные, мужчины еще позавидуют, мы всегда становимся на ноги. Мы не ломаемся, только можем немного согнуться. Некогда скучать, есть жизненные обязанности, люди, которые на тебя смотрят. Пусть видят тебя радостной, а боль останется для подушки, для ночи, когда ты одна, мысли возвращают тебя к счастливым и тяжелым дням", – говорит артистка.

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Фалион призналась, что бывшая супруга мужа не приехала попрощаться с ним. "Не приехали, я приглашала, сказала, что не кусаюсь. Приезжала сестра супруга, мы подружились, созваниваемся каждый день. Она из Харькова, рассказывает о событиях, я волнуюсь, ведь это часть моей жизни, но что поделаешь – каждому свое", – говорит Фалион.

Наталья дала несколько советов женщинам, которые остались без вторых половинок.

"Не надо углубляться, капаться в душе, задавать Богу вопрос: в чем я виновата? Почему так случилось? А как бы было по-другому? У мозга нет ответа на эти вопросы, он начинает тебя разрушать. Просто перелистните эту страницу и вспоминайте только хорошее, ведь и этого могло не быть. Многие прожили без счастливых дней. А если Бог дал тебе хорошие, счастливые дни, вспоминай их, они должны делать тебя сильнее, а не слабее. Надо уметь себя организовать. Отгонять такие мысли, переключаться. Как только начинаю чувствовать, что темная волна изнутри накатывает, я могу поплакать, но это пять минут, не больше. Я говорю себе: "Наталья, поплакала, выпустила негатив, а теперь на позитив". Слушаю свои песни, и думаю, неужели это я написала? И продолжаю жить, и всех призываю, поступайте так, как я. Сложно быть сильной, и я бы хотела замкнуться в депрессии, но думаю, чего-то ты осталась на этом свете, значит, должна что-то делать, кто-то этого ждет", – подытожила Фалион.

Напомним, Виктория, жена украинского комика и актера Юрия Ткача, рассказала, как вывозила их семилетнюю дочь Лизу из Украины под бомбежками.