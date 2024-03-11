УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Потеряем страну": актриса Римма Зюбина осудила некоторых украинцев

Элина Чигис
11 марта 2024, 14:29
Римма Зюбина высказалась об украинцах, которые продолжают потреблять российский контент.
Римма Зюбина
Римма Зюбина высказалась об украинцах, которые потребляют российский контент / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rimma_ziubina/

Известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала, как относится к тому, что украинцы продолжают просматривать фильмы и сериалы страны-оккупанта России. И заявила, что ни о какой мягкой украинизации речи не может быть.

Актриса подчеркнула, что для сохранения единства в стране язык имеет решающее значение, особенно во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, поделилась Римма в интервью для 24 канала.

"Мне кажется, что никакой мягкой украинизации уже быть не может", – заявила Зюбина.

видео дня

Также актриса порекомендовала украинцам тщательно изучить историю, чтобы отказаться от всего российского.

"Если мы сейчас не удержим страну на фундаментальных вещах для государственности, в частности языке, то потеряем страну. Потом можем вернуть все территории, но не будем единственными", – отметила Римма.

Кто такая Римма Зюбина?

Римма Анатольевна Зюбина – украинская актриса, телеведущая и общественная активистка. Исполнительница главной роли Дарьи в фильме "Гнездо горлицы". Ведущая программы "По обеду шоу" на UA: Первый (2018-2019), шоу "Новый День" на телеканале "Прямой" (2019). Голос "Радио Культура".
Обладательница премии "Золотой волчок" в номинации "Лучшая женская роль" за роль Дарьи в фильме "Гнездо горлицы" (2016). Также за эту роль награждена специальным отличием на Международном кинофестивале в Мангейме/Германия/2016 и на Международном кинофестивале "Любовь – это безумие" в Варне/Болгария/2017 за лучшую женскую роль. Двухразовая лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2004, 2008).
В марте 2014 года актриса заявила, что больше не будет сотрудничать в кино/телепроектах производства России. Принципиально отказывается от получения государственной награды "Заслуженная артистка".

Добавим, украинская актриса Римма Зюбина "наехала" на Укрзализныцю из-за того, что ей нужно было добираться в Ужгород в свежеокрашенном вагоне.

А также Римма Зюбина выступила перед танкистами на стадионе военного городка вместе с другими артистами.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Римма Зюбина новости Украины новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину придет серьезная непогода

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину придет серьезная непогода

15:20 Синоптик
Войска РФ провалили "план" к "выборам" Путина: в ВСУ раскрыли детали

Войска РФ провалили "план" к "выборам" Путина: в ВСУ раскрыли детали

14:41 Украина
Россияне с трех направлений сунут на Часов Яр: в ВСУ раскрыли ситуацию на фронте

Россияне с трех направлений сунут на Часов Яр: в ВСУ раскрыли ситуацию на фронте

14:02 Украина
Все главные новости

Популярное

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни 10477

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

Наступление РФ выдыхается, враг перебрасывает резервы под большой город - генерал 9455

Наступление РФ выдыхается, враг перебрасывает резервы под большой город - генерал

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря 5296

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря

Хотел бы отдать эту честь России : впервые в истории украинский фильм получил Оскар 4669

"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил Оскар

Последние новости

15:20

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину придет серьезная непогода

15:15

Денис Казанский. Мариупольцы показали качество российского строительстваВидеоблоги

15:01

Почему потеют ладони: распространенные причины и способы решения проблемы

15:00

РФ забрасывает позиции "оружием последней надежды": в ВСУ признались, что это значит

14:50

Россиян выбили в Черном море: в ГУР показали, как отжали "Вышки Бойко"Видео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:45

Орхидеи пышно зацветут: специалисты раскрыли, что необходимо добавлять в водуВидео

14:42

В Украине повысят стоимость бензина и дизеля: на сколько вырастет цена

14:41

Войска РФ провалили "план" к "выборам" Путина: в ВСУ раскрыли детали

14:29

"Потеряем страну": актриса Римма Зюбина осудила некоторых украинцев

Реклама
14:22

Оптическая иллюзия на проверку внимательности: за 13 секунд нужно найти потерянный телефон

14:02

Россияне с трех направлений сунут на Часов Яр: в ВСУ раскрыли ситуацию на фронте

13:52

"Заплатили ужасную цену": Зеленская высказалась о победе Украины на Оскаре-2024Видео

13:50

У Лукашенко резко объявили о проверке боеспособности войск и сделали заявление

13:45

"Боятся запаха": чем обработать место, чтобы кот не гадил в домеВидео

13:39

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

12:54

Как сделать чёрствый хлеб мягким: Клопотенко показал трюк, который поможет всем

12:45

"Откровенная капитуляция": в ВМС раскрыли, как Украина сковала Черноморский флот

12:36

Мощный удар десантников ВСУ: колонну РФ сожгли и добили дронами с артиллериейВидео

12:34

"Лицо приклеили": Кейт Миддлтон заподозрили во лжи

12:28

Беспилотники атаковали важный арсенал с боеприпасами в РФ - СМИ

Реклама
12:23

Експерт показал трюк с тюльпанами, который продлит их жизнь до двух недель

12:08

Оскар-2024: Джон Сина вышел на сцену голым для объявления победителяВидео

12:07

Оцепили средневековым кольцом обороны: СМИ назвали город, где ВСУ будет очень сложно

11:36

Крупные потери на трех направлениях: сотни россиян "перемололи" вместе с техникой

11:35

В Украине выросли выплаты военным пенсионерам: на сколько и какие надбавки

11:33

Запад заморозил 300$ млрд режима Путина: когда Украина получит деньги

11:22

Курьез на курьезе: как прошла церемония "Оскар-2024"

11:09

Церковный праздник 12 марта: почему вечером нельзя выходить из дома

10:59

Когда в Украине заработают аэропорты: в Кабмине раскрыли подробности

10:43

Китайский гороскоп на 12 марта: Кролику - напряженные отношения, Лошади - много энергии

10:38

Президент Чехии намекнул, сколько солдат Запад может перебросить в Украину

10:25

"Ситуация там тяжелая": генерал признался, какие населенные пункты ВСУ могут "сдать"

10:08

"Это вариант": Бербок поддержала обмен Storm Shadow на Taurus

10:08

Арест Коломойского необоснован, его следует немедленно освободить из-под стражи - адвокат

09:50

"Архивная Алеся": Дмитрий Гордон показал свою жену в молодости

09:43

Меньше обещанного: Украине передадут F-16 не раньше июля – NYT

09:36

Заявление папы римского: только бизнес, ничего личногомнение

09:33

РФ запустит производство новых бомб, против которых у ВСУ нет "противоядия" - ISW

09:17

Буданов рассказал о подготовке серьезной операции в КрымуВидео

09:00

НАТО в Украине будет только в случае геноцида или острого кризиса – ЖдановЭксклюзив

Реклама
08:31

Гороскоп на завтра 12 марта 2024: Рыбам - обследование, Весам - меньше покупок

08:20

Россияне ночью атаковали Украину 25 "Шахедами": сколько сбила ПВО

08:10

Ночная атака РФ на Одесскую область: поражен инфраструктурный объект

07:34

Как Трамп хочет закончить войну в Украине: Орбан раскрыл детали плана

06:38

"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил ОскарВидео

06:37

РФ атаковала Харьков "Шахедами", есть "прилет": что известно

06:15

Империю пора ликвидироватьмнение

05:55

В Украине уже есть военные стран НАТО: эксперт прямо сказал, чем они занимаются

05:05

8 признаков того, что у вас токсичные отношения: как спастись от них

04:15

Выход ВСУ из Авдеевки: военный аналитик раскрыл неожиданную причину

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять