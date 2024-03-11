"Потеряем страну": актриса Римма Зюбина осудила некоторых украинцев

Римма Зюбина высказалась об украинцах, которые продолжают потреблять российский контент.

https://stars.glavred.info/poteryaem-stranu-aktrisa-rimma-zyubina-osudila-nekotoryh-ukraincev-10549058.html Ссылка скопирована

Римма Зюбина высказалась об украинцах, которые потребляют российский контент / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rimma_ziubina/

Известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала, как относится к тому, что украинцы продолжают просматривать фильмы и сериалы страны-оккупанта России. И заявила, что ни о какой мягкой украинизации речи не может быть.

Актриса подчеркнула, что для сохранения единства в стране язык имеет решающее значение, особенно во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, поделилась Римма в интервью для 24 канала.

"Мне кажется, что никакой мягкой украинизации уже быть не может", – заявила Зюбина.

видео дня

Также актриса порекомендовала украинцам тщательно изучить историю, чтобы отказаться от всего российского.

"Если мы сейчас не удержим страну на фундаментальных вещах для государственности, в частности языке, то потеряем страну. Потом можем вернуть все территории, но не будем единственными", – отметила Римма.

Кто такая Римма Зюбина? Римма Анатольевна Зюбина – украинская актриса, телеведущая и общественная активистка. Исполнительница главной роли Дарьи в фильме "Гнездо горлицы". Ведущая программы "По обеду шоу" на UA: Первый (2018-2019), шоу "Новый День" на телеканале "Прямой" (2019). Голос "Радио Культура".

Обладательница премии "Золотой волчок" в номинации "Лучшая женская роль" за роль Дарьи в фильме "Гнездо горлицы" (2016). Также за эту роль награждена специальным отличием на Международном кинофестивале в Мангейме/Германия/2016 и на Международном кинофестивале "Любовь – это безумие" в Варне/Болгария/2017 за лучшую женскую роль. Двухразовая лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2004, 2008).

В марте 2014 года актриса заявила, что больше не будет сотрудничать в кино/телепроектах производства России. Принципиально отказывается от получения государственной награды "Заслуженная артистка".

Добавим, украинская актриса Римма Зюбина "наехала" на Укрзализныцю из-за того, что ей нужно было добираться в Ужгород в свежеокрашенном вагоне.

А также Римма Зюбина выступила перед танкистами на стадионе военного городка вместе с другими артистами.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.