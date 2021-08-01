Потап впервые признался, кто больше зарабатывает больше

Потап / instagram.com/realpotap/

Украинский рэпер Потап впервые рассказал об отношениях со своей женой Настей. После того, как стало известно, что они пара, Потап и Настя никогда не давали совместных интервью, и не рассказывали о своих доходах, или как они обустраивают семейный бюджет.

Потап впервые для программы Люкс ФМ рассказал об их заработке.

"Сейчас Настя мне помогает, потому что у нее больше концертов, чем у меня. Но вообще я считаю, что мужчина должен делать основные вклады во все отдыхи, бриллианты, самолеты, машины", – признался Потап.

"С деньгами нужно легко расставаться. Деньги – это энергия, она имеет свойство возвращаться", – добавил продюсер.Читайте также"Это просто оливье из суперпрофессионалов": MOZGI взорвали мозг планами после Atlas Weekend

Настя как-то пожаловалась, что Потап дома небрежный, и разбрасывает вещие.

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"Я дома – спокойный, ленивый и очень добрый. Да, не убираю за собой вещи, думаю, что я в отеле", – поделился Потап, отвечая на вопрос о том, какой он вне сцены.

Рэпер, который недавно отметил 40-летие, отметил, что они с Настей Каменских работают с утра до вечера. Однако, из-за карантина его жене удается зарабатывать больше.

Это связано с концертами. Дело в том, что певица выступает не только в Украине, но и за рубежом, например, недавно она ездила с концертом в Турцию. Еще ее обожают в Латинских странах.