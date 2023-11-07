Потап после вечеринки с россиянами в Дубае рассказал, что делает в Эмиратах

Музыкального продюсера и певца Потапа (Алексей Потапенко) критикуют за его слишком частые командировки за границу во время полномасштабной войны. На момент начала вторжения страны-оккупанта он находился в Испании, и в Украину не торопился.
Когда же он вернулся, его деятельность и передвижения по стране и за ее приделами стали объектом для горячих обсуждений. Так недавно Потап опять спровоцировал скандал, когда появился на вечеринке в одном из ресторанов Дубая, где гулял в компании россиян.
Чтобы смягчить общественный "удар" артист решил объяснить, как и зачем он оказался в Эмиратах. Потапенко продолжает настаивать, что его путешествия в первую очередь направлены не на отдых, а на сбор средств для помощи Украине и украинцам.
На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором позирует с неким Ширазом Хасаном, который, судя по его профилю в социальной сети, является специалистом по разработке стратегии популярности для селебритис. Он утверждает, что сотрудничал с Ким Кардашьян, Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и прочими звездами с мировым именем. На снимке с Потапом Хасан одет в футболку с принтом в форме карты Украины.
"Поддерживаем нашу страну во всех уголках мира!" - подписал фотографию Потап.
Ранее близкий друг и бывший коллега шоумена Алексей Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом, которые стали постепенно разваливаться еще со времен ковида.
Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.
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