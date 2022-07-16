Потап показал, как выглядит после паралича лица

Судя по всему, Потапу становится легче и он постепенно выздоравливает.
Украинский исполнитель Потап простудил лицевой нерв, из-за чего у него заметно перекосило лицо. Поклонники испугались за рэпера и интересовались его здоровьем.
Накануне Потап опубликовал видео в Instagram, где показал, как выглядит сейчас. Судя по всему, Потапу становится легче и он постепенно выздоравливает.
Рэпер и продюсер разместил в фотоблоге черно-белое видео, в котором прочитал стихотворение, написанное под эмоциями от ракетных обстрелов российскими оккупантами города Винница.
"Я хочу поддержать все города, которые я не назвал в этом стихотворении: Николаев, Кременчуг, Краматорск. Добавьте свой город в комментариях!" – отметил Потап в подписи под видео.
Отметим, что Потап вместе с женой Настей Каменских еще до начала войны выехали в Испанию, где должны были писать новый альбом исполнительницы.
Сейчас звездная семья активно гастролирует с благотворительными концертами, донатит и собирает средства на помощь украинцам, пострадавшим от обстрелов российских оккупантов, и ВСУ.
Как сообщал Главред, ранее продюсер и музыкант Потап высказался о коллегах, которые когда-то выступали с ним на одной сцене, а теперь поддерживают кровавую войну россии против Украины.
Также он рассказал, как россияне несколько раз предлагали дуэту "Потап и Настя Каменских" выступать на Евровидении от россии.
Читайте также:
- Лицо похоже на перекошенную маску: Потап сильно изменился из-за болезни
- Мишель Андраде больше не работает с Потапом
- "В Кремле штаны снимал": Приходько оскорбила Потапа, тот ответил