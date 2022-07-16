Потап показал, как выглядит после паралича лица

Потап / Instagram

Украинский исполнитель Потап простудил лицевой нерв, из-за чего у него заметно перекосило лицо. Поклонники испугались за рэпера и интересовались его здоровьем.

Накануне Потап опубликовал видео в Instagram, где показал, как выглядит сейчас. Судя по всему, Потапу становится легче и он постепенно выздоравливает.

Рэпер и продюсер разместил в фотоблоге черно-белое видео, в котором прочитал стихотворение, написанное под эмоциями от ракетных обстрелов российскими оккупантами города Винница.

"Я хочу поддержать все города, которые я не назвал в этом стихотворении: Николаев, Кременчуг, Краматорск. Добавьте свой город в комментариях!" – отметил Потап в подписи под видео.

Отметим, что Потап вместе с женой Настей Каменских еще до начала войны выехали в Испанию, где должны были писать новый альбом исполнительницы.

Сейчас звездная семья активно гастролирует с благотворительными концертами, донатит и собирает средства на помощь украинцам, пострадавшим от обстрелов российских оккупантов, и ВСУ.

Как сообщал Главред, ранее продюсер и музыкант Потап высказался о коллегах, которые когда-то выступали с ним на одной сцене, а теперь поддерживают кровавую войну россии против Украины.

Также он рассказал, как россияне несколько раз предлагали дуэту "Потап и Настя Каменских" выступать на Евровидении от россии.

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