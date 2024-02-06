Потап похвастался "рабочим" фото из Турции

Известный украинский рэпер и продюсер Потап (он же Алексей Потапенко) 6 февраля выложил в Сеть снимок, который якобы был сделан в одной из музыкальных студий турецкого мегаполиса Стамбула. Фото он выложил на свою страницу в Instagram.
"Работа в лучшей студии Стамбула", – написал он.
Потап в солнцезащитных очках сфотографировался себя на селфи-камеру на фоне снимка популярной американской певицы Рианны (родом з Барбадоса). Ее снимок украшен светодиодной короной.
Напомним, ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.
После этого Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.
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