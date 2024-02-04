Всего месяц спустя: Потап вновь покинул Украину

Украинский музыкант и музыкальный продюсер Алексей 'Потап' Потапенко вызвал в обществе массу негатива, когда пытался скрыть, что выезжает из Украины по деловым вопросам. Тайное стало явным, что не улучшило имидж артиста.
На этот раз Потап, похоже, сделал вывод - прежде чем его снимут в аэропорту случайные свидетели, он решил на своей странице в Instagram опубликовать собственное фото из самолета и рассказать, куда летит.
Оказалось, что спустя чуть больше месяца после того, как он вернулся из длительной заграничной командировки, музыкант снова отправился в путь. На этот раз в Стамбул, Турция. Целью поездки Потапенко назвал "строительство международной корпорации шоу-бизнеса и съемку новых видеоклипов" чтобы "вписать свой след в глобальной истории индустрии развлечений".
"Я как продюсер всегда иду к новым возможностям и расширению горизонтов. Моя цель – построить преуспевающую международную сеть в мире шоу-бизнеса. Сегодня мне отправляться в Стамбул на съемки увлекательных видеоклипов!" - написал Потап.
Ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.
После этого Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.
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