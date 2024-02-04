Всего месяц спустя: Потап вновь покинул Украину

На сей раз Потапенко не стал скрываться, и откровенно рассказал, куда и зачем отправляется.

https://stars.glavred.info/vsego-mesyac-spustya-potap-vnov-pokinul-ukrainu-10538912.html Ссылка скопирована

Потап выехал из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский музыкант и музыкальный продюсер Алексей 'Потап' Потапенко вызвал в обществе массу негатива, когда пытался скрыть, что выезжает из Украины по деловым вопросам. Тайное стало явным, что не улучшило имидж артиста.

На этот раз Потап, похоже, сделал вывод - прежде чем его снимут в аэропорту случайные свидетели, он решил на своей странице в Instagram опубликовать собственное фото из самолета и рассказать, куда летит.

Оказалось, что спустя чуть больше месяца после того, как он вернулся из длительной заграничной командировки, музыкант снова отправился в путь. На этот раз в Стамбул, Турция. Целью поездки Потапенко назвал "строительство международной корпорации шоу-бизнеса и съемку новых видеоклипов" чтобы "вписать свой след в глобальной истории индустрии развлечений".

видео дня

"Я как продюсер всегда иду к новым возможностям и расширению горизонтов. Моя цель – построить преуспевающую международную сеть в мире шоу-бизнеса. Сегодня мне отправляться в Стамбул на съемки увлекательных видеоклипов!" - написал Потап.

Потап выехал из Украины / instagram.com/realpotap

Ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.

После этого Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.

Другие новости про Потапа:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.