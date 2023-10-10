Потап намекнул на уход из шоу-бизнеса

Украинский репер Потап сделал неоднозначное заявление в социальной сети.

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Потап неоднозначно попрощался в соцсетях, Коллаж Главред, Фото Instagram/realpotap

Украинский скандальный репер Потап, который недавно выпустил новый украинский трек и попытался реабилитироваться после предыдущей провальной премьеры, сделал неоднозначное заявление.

На своей странице в Instagram, он выпустил видео, в котором извиняется за все и сообщает, что "на этом он закончил".

"Дорогие друзья, много я наделал шума, много новостей, много вопросов получаю от друзей и знакомых. Все в порядке или нет. Все в порядке, все нормально. Хотел привлечь внимание к творчеству и персоне, но ва вашей реакции вижу, что это не вовремя", - говорит Потап.

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Он также говорит, что хотел бы извиниться перед теми, кого он расстроил и обидел. "И закончить на этом. Без обид", - добавляет артист.

Что именно собирается заканчивать Потап - не ясно. То ли идет речь о последних скандалах, в которые "влип" исполнитель, то ли он глобально решил закончить свои отношения с шоу-бизнесом. Ответ на этот вопрос мы наверняка услышим в ближайшее время.

На видео - Потап и его речь:

Напомним, после премеры скандального трека о волонтерах, гневно о Потапе отозвалась и Дарья Астафьева, которая с начала войны сутками волонтерила на пользу Украины.

Потап, в свою очередь, на скандалы вокруг себя реагировал спокойно и в "полемику" старался не вступать. Некоторые из слухов о себе и вовсе называл "смешными".

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