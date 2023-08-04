"Некоторые – это просто чепуха": Потап иронично прокомментировал скандалы вокруг себя

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (он же Потап) назвал "чепухой" некоторые обвинения фанатов и скандалы вокруг своей персоны. Об этом он заявил в комментарии изданию Viva.
"Я не могу сказать, что они меня совсем не затрагивают, хотя я делаю максимум для того, чтобы они не влияли на мою жизнь. Некоторые – это просто чепуха, которую раздувать непонятно зачем, когда есть более важные вопросы для обсуждения", – высказался Потап.
Продюсер считает, что он научился "экологично проживать поражения", поскольку имеет спортивное прошлое и образование.
"Я вообще человек из спорта, был спортсменом и тренером. И чему научил меня спорт – что спортсмены умеют экологично переживать свои поражения, учатся на своем опыте. Понимают: что-то может получиться, что-то нет, что-то в кризисной ситуации воспринимается гораздо резонанснее, чем в спокойной", –сказал Потапенко.
Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.
"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.
Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.
Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.
Сама Каменских позднее публично заявила, что она совершенно не ревнива и абсолютно самодостаточная женщина.
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