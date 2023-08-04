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"Некоторые – это просто чепуха": Потап иронично прокомментировал скандалы вокруг себя

Дмитрий Видоменко
4 августа 2023, 15:55 обновлено 4 августа, 15:57
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Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, в последнее время часто попадавший в скандалы, обозвал "чепухой" некоторые обвинения фанатов.
Потап
Потап считает, что он научился "экологично проживать поражения"/ коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (он же Потап) назвал "чепухой" некоторые обвинения фанатов и скандалы вокруг своей персоны. Об этом он заявил в комментарии изданию Viva.

"Я не могу сказать, что они меня совсем не затрагивают, хотя я делаю максимум для того, чтобы они не влияли на мою жизнь. Некоторые – это просто чепуха, которую раздувать непонятно зачем, когда есть более важные вопросы для обсуждения", – высказался Потап.

Продюсер считает, что он научился "экологично проживать поражения", поскольку имеет спортивное прошлое и образование.

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"Я вообще человек из спорта, был спортсменом и тренером. И чему научил меня спорт – что спортсмены умеют экологично переживать свои поражения, учатся на своем опыте. Понимают: что-то может получиться, что-то нет, что-то в кризисной ситуации воспринимается гораздо резонанснее, чем в спокойной", –сказал Потапенко.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

Сама Каменских позднее публично заявила, что она совершенно не ревнива и абсолютно самодостаточная женщина.

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