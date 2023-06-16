"Это было смешно": Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

Анастасия Каменских откровенно поделилась тем, как они с Потапом пережили сложный этап в отношениях.

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Потап и Настя Каменских не собираются разводится / instagram.com/realpotap

Украинская певица Анастасия Каменских рассказала о том, как она пережила сексуальный скандал, где ее мужа Потапа молодая певица обвинила в сексуальных домогательствах.

О том, как пара это прошла, Каменских рассказала в интервью Маше Ефросининой.

По словам Каменских, они с Потапом посмеялись над этими обвинениями. "Мы с моим мужем сделали свои имена на таланте. А некоторые делают свои имена на хайпе", - говорит она.

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Каменских также добавила, что она совершенно не ревнива и абсолютно самодостаточная женщина. "Посмотри на это", - говорит Настя, выпрямляя спину и показывая на себя.

По ее словам, их отношения с Потапом строятся на доверии.

Она также добавляет, что может написать книгу о том, как нужно вести себя с мужчиной. Основной посыл в том, чтобы быть уверенной в себе и дать понять мужчине, что никто его держать не будет и Настя бы не долго оставалась одна, случись что в их совместной жизни.

Напомним, ранее Украинская певица Настя Каменских (она же NK) детально и довольно откровенно рассказала об отношениях с мужем Потапом на расстоянии.

Ранее также украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

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