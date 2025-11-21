Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Кратко:
- Как выглядит дом Потапа и Насти
- За сколько пара собирается его продать
Украинские артисты Потап и Настя Каменских, которые сейчас строят жизнь в США, выставили свой роскошный особняк на продажу.
Как стало известно, за дом в элитном коттеджном городке, звездный дуэт хочет 2,2 миллиона долларов США (92 000 000 гривен).
Площадь дома не маленькая и составляет 444 кв. м. Он расположен на земельном участке в 17 соток. В доме четыре спальни, несколько просторных гостиных и большая кухня-столовая. Дом выполненном в классическом стиле, но с яркими и модерновыми элементами.
К примеру, в большой кухне цвета слоновой кости можно увидеть остров с ярко-розовыми барными стульями.
Ванная в доме Потапа и Насти стоит на классических золотых ножках, но в ней также присутствует современная лед-подсветка.
Рядом с домом звездного дуэта расположилась большая терраса с садовой мебелью, а также большой бассейн. Пара не раз публиковала селфи и фото со своего дома.
Как ранее стало известно, звездная пара продает свой роскошный дом в Киевской области. Блогер показал скриншот объявления с информацией о недвижимости, которая, вероятно, принадлежит Потапу и Насте.
Отметим, как сообщал Главред, украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украину, ранее поменял амплуа и теперь выступает под псевдонимом Slavic Balagan.
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
