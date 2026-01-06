"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

Ярема Ращук уже растет очень обаятельным парнем.

Владимир Ращук дети - как выглядит сын актера от Виктории Билан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Младшему сына Владимира Ращука и Виктории Билан исполнилось три месяца

Актер-воин поздравил малыша трогательным фото

В октябре семья украинских актеров, Владимир Ращук и Виктория Билан, во второй раз стала родителями. Теперь кроме дочери Екатерины в паре есть сын Ярема.

Актер-воин души не чает в мальчике, и любую свободную минуту проводит с ним. Ращук посвятил сыну трогательный пост в социальных сетях - на днях малышу исполнилось три месяца. Счастливый отец также впервые показал личико Яремы.

"Мое маленькое счастье. Три месяца моей Вселенной. Сынок, люблю бесконечно", - написал Владимир Ращук. В комментариях имениннику и его семье желают всего наилучшего.

Владимир Ращук дети - как выглядит сын актера от Виктории Билан / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Владимир Ращук дети - как выглядит сын актера от Виктории Билан / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

О персоне: Владимир Ращук Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

