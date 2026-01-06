"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

Вкратце:
- Младшему сына Владимира Ращука и Виктории Билан исполнилось три месяца
- Актер-воин поздравил малыша трогательным фото
В октябре семья украинских актеров, Владимир Ращук и Виктория Билан, во второй раз стала родителями. Теперь кроме дочери Екатерины в паре есть сын Ярема.
Актер-воин души не чает в мальчике, и любую свободную минуту проводит с ним. Ращук посвятил сыну трогательный пост в социальных сетях - на днях малышу исполнилось три месяца. Счастливый отец также впервые показал личико Яремы.
"Мое маленькое счастье. Три месяца моей Вселенной. Сынок, люблю бесконечно", - написал Владимир Ращук. В комментариях имениннику и его семье желают всего наилучшего.
О персоне: Владимир Ращук
Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".
