"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

Анна Подгорная
6 января 2026, 11:05
33
Ярема Ращук уже растет очень обаятельным парнем.
Владимир Ращук и Виктория Билан с сыном
Владимир Ращук дети - как выглядит сын актера от Виктории Билан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Вкратце:

  • Младшему сына Владимира Ращука и Виктории Билан исполнилось три месяца
  • Актер-воин поздравил малыша трогательным фото

В октябре семья украинских актеров, Владимир Ращук и Виктория Билан, во второй раз стала родителями. Теперь кроме дочери Екатерины в паре есть сын Ярема.

Актер-воин души не чает в мальчике, и любую свободную минуту проводит с ним. Ращук посвятил сыну трогательный пост в социальных сетях - на днях малышу исполнилось три месяца. Счастливый отец также впервые показал личико Яремы.

видео дня

"Мое маленькое счастье. Три месяца моей Вселенной. Сынок, люблю бесконечно", - написал Владимир Ращук. В комментариях имениннику и его семье желают всего наилучшего.

Владимир Ращук с сыном
Владимир Ращук дети - как выглядит сын актера от Виктории Билан / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk
Владимир Ращук с сыном
Владимир Ращук дети - как выглядит сын актера от Виктории Билан / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Ранее Главред рассказывал, что думает украинская актриса Виталина Библив о своей свадьбе, которая состоялась в 2025 году. Кроме того звезда "Домика на счастье" высказалась о счастливых событиях ушедшего года.

Также украинский блогер-беглец Александр Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК. Прежде он уже сталкивался с подобной ситуацией. Больше года Волошин находится за границей.

О персоне: Владимир Ращук

Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

22:20

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

21:40

Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 январяФото

