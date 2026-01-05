Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

Вкратце:
- Мария Кравец встречается с Ростиславом Сидоренко
- Девушка опубликовала новогоднее фото с избранником
Старшая дочь украинской ведущей и актрисы Елены Кравец Мария Кравец встречала новый 2026 год в компании своего возлюбленного - Ростислава 'Sid' Сидоренко. Девушка нечасто публикует кадры с избранником, но на праздники все же сделала исключение.
В своем блоге в Instagram Кравец-младшая опубликовала фото с Ростиславом у новогодней елки. В кадре парень нежно целует ее в щеку и обнимает за талию.
Мария не стала подписывать фото, лишь датировала его 2026-ым годом. Неизвестно, сколько пара уже вместе. Однако влюбленные, вероятно познакомились в хип-хоп-коллективе IWD.CLAN, участниками которого они оба являются.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
