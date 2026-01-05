Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

Кравец-младшая показала, как отмечала праздники с возлюбленным.

https://stars.glavred.info/novogodnyaya-romantika-mariya-kravec-podelilas-redkim-foto-s-boyfrendom-10729703.html Ссылка скопирована

Мария Кравец с кем встречается - дочь Елены Кравец показала бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maarriill

Вкратце:

Мария Кравец встречается с Ростиславом Сидоренко

Девушка опубликовала новогоднее фото с избранником

Старшая дочь украинской ведущей и актрисы Елены Кравец Мария Кравец встречала новый 2026 год в компании своего возлюбленного - Ростислава 'Sid' Сидоренко. Девушка нечасто публикует кадры с избранником, но на праздники все же сделала исключение.

В своем блоге в Instagram Кравец-младшая опубликовала фото с Ростиславом у новогодней елки. В кадре парень нежно целует ее в щеку и обнимает за талию.

видео дня

Мария не стала подписывать фото, лишь датировала его 2026-ым годом. Неизвестно, сколько пара уже вместе. Однако влюбленные, вероятно познакомились в хип-хоп-коллективе IWD.CLAN, участниками которого они оба являются.

Мария Кравец с кем встречается - дочь Елены Кравец показала бойфренда / фото: instagram.com/maarriill

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холстяка-13" Инна Белень впервые станет мамой. Недавно она раскрыла неожиданное обстоятельство своей беременности.

Также маленький сын Виталия Козловского удивил реакцией на обстрел Киева в ночь на 5 января. Взрыв шахеда разбудил Оскара, и от его слов после этого у жены певца сжалось сердце.

Читайте также:

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред