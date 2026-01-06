Неузнаваемый таксист: куда делся популярный в 90-х певец Лери Винн

Певец Лери Винн пропал с радаров украинских СМИ и практически не появляется в СМИ.

Куда пропал певец Лери Винн / Коллаж Главред, фото facebook.com/leriwinn

Как сейчас выглядит Лери Винн

Куда делся певец Лери Винн

Легендарный певец 90-х годов Лери Винн (Валерий Дятлов - настоящее имя), который прославился своей песней "Ветер", звучавшей буквально со всех радиостанций, исчез с радаров украинских СМИ на довольно долгое время.

Главред разбирался, куда делся популярный исполнитель и чем он сейчас занимается.

Удивительно, но в 2024 году стало известно о том, что Лери Винн стал таксистом. Об этом на своей странице в Facebook, написал Ярослав Кондратенко.

Люди писали в комментариях о том, что Лера Винн таксует в Виннице.

Комментарии про Лери Винна / Скриншот Facebook

На 2026 год новостей связанных с Лери Винном нет. Известно, что в настоящее время Валерий Дятлов проживает в Киеве. Ему 62 года, у него есть двое взрослых детей: сын Артем и дочь Полина.

Он также перестал выступать. Когда-то на вопрос о том, что будет с карьерой музыканта, Винн ответил, что больше не собирается петь.

Лери Винн о войне

Певец однозначно встал на сторону Украины во время полномасштабного вторжения террористической России.

"Во-первых, не надо освобождать нас, мы и так свободны. Товарищи, не надо отсиживаться и прятаться за наградами Путина и спинами ваших 19-летних пацанов. Если вы так свято верите, что российская армия несет мир, берите в руки оружие, станьте впереди и ведите их вперед. Будете их вдохновлять. Автоматы в руки, и в Украину. А мы здесь вас встретим с распростертыми объятиями. Гостеприимство обеспечим по высшему разряду, райдеры можете не присылать, мы и так знаем, как вас встречать", - говорил он.

Как сейчас выглядит певец Лери Винн / Фото facebook.com/leriwinn

О персоне: Лери Винн Лери Винн - украинский певец, Заслуженный артист Украины. Валерий Дятлов (Лери Винн) родился 17 октября 1962 года в Днепропетровске, позже семья переехала в Винницу. С 1996 по 1999 год Лери Винн стал бессменным ведущим и лицом музыкальной программы "Шлягер бо Шлягер". С 1998 года начинается новый виток популярности. Снимается клип на песню "Ветер", которую поют уже за пределами СНГ. Она прозвучала в финале фестиваля "Песня-98" в России.

