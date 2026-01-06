Николь Кидман после развода заподозрили в романе с голливудской звездой

Пикантности слухам добавляет тот факт, что сердечный друг Кидман не одинок.

Николь Кидман развод - актрисе приписывают роман с Расселом Кроу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/russellcrowe

Почему возникли слухи о романе между Николь Кидман и Расселом Кроу

Что об этом говорит сама актриса

В конце сентября оскароносная актриса Николь Кидман подала заявление о разводе с австралийским певцом Китом Урбаном. Пара была вместе 19 лет.

По слухам, причиной расставания пары стала новая женщина в жизни Кита. Это обстоятельство бывшая пара решила умолчать, однако Николь, по словам инсайдеров, необходима моральная поддержка близких. Ее звезда якобы нашла в объятиях актера Рассела Кроу, с которым знакома с юношеских лет, а в 2018 году даже сыграла его жену (в драме "Стертая личность" - прим. редактора).

Как сообщает Radar Online, с тех пор между актерами завязалась крепкая дружба, и сейчас, когда Кидман просто разбита, Кроу помогает ей собрать себя по частям. Они созваниваются практически каждый день, а также ходят вместе на кофе.

Рассел Кроу и Николь Кидман / фото: instagram.com/russellcrowe

Это спровоцировало волну слухов о романтической природе общения звезд. Стоит отметить, что на данный момент Рассел Кроу уже шесть лет состоит в отношениях Бритни Терио, которую не на шутку беспокоит дружба ее партнера с одинокой Николь. Сама Кидман роман с приятелем отрицает.

Рассел Кроу и Бритни Терио / фото: instagram.com/britriot

О персоне: Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

