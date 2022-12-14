Пострадавшего в плену легендарного защитника Мариуполя Дианова удачно прооперировали в США

Американские медики обещают, что после реабилитации правая рука защитника Мариуполя Михаила Дианова вновь будет полноценно работать.

Михаил Дианов успешно перенес операцию на руке / Instagram ФК "Шахтер"

В США местные медики провели довольно сложную операцию на правой руке легендарному украинскому морскому пехотинцу Михаилу Дианову – одному из самых известных защитников Мариуполя. Об этом сообщается на официальной странице футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) в Instagram, который и взял на себя расходы на его лечение.

Сообщается, что сложная операция на правом плече Дианова в больнице города Сент-Луис (штат Миссури) прошла, к счастью, удачно.

Американские медики обещают, что после реабилитации правая рука защитника Мариуполя вновь будет полноценно работать.

Ожидается, что уже скоро Дианов вернется в Украину.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Дианов, который очень сильно пострадал в русском плену, передал 3 миллиона грн, собранных украинцами на его лечение, "Ассоциации семей защитников "Азовстали"".

"Как я и обещал начинаю передавать собранные мне на помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Первые 3 млн гривен я перевел "Ассоциации семей защитников "Азовстали"". Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь ", – сказал он.

До того, 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В их число вошли и Екатерина Полищук вместе с Дмитрием Казацким.

В частности, в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Эрдогана находятся Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офицеры из командного состава полка "Азов".

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