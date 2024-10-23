"Постоянно бросает в эту историю": популярная певица призналась в злоупотреблении алкоголем

MamaRika раскрыла подробности своего пути к свободе от зеленого змия.

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MamaRika новости - МамаРика рассказала про проблемы с алкоголем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова) в юности экспериментировала с алкоголем. Однако, к ее сожалению, не умела вовремя остановиться.

Вредная привычка оставила глубокий след на жизни артистки. Об этом она рассказала в интервью для "Рожева пранама".

МамаРика отмечает: у нее был перед глазами плохой пример отца, который злоупотреблял горячительными напитками, поэтому она не удивлена, что ее порой так сильно тянуло "упасть" в ту же пропасть.

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К счастью для певицы, она сумела вовремя остановиться: три года она не пила вовсе, и это показало ей, как сильно ее жизнь была зависима от алкоголя, а без него - становится лучше. Для Середы это был тяжелый, но крайне ценный опыт.

"У меня были проблемы с алкоголем. Потому что мой отец алкоголик со стажем. И я это видела, поэтому кармически меня постоянно бросает в эту историю. Есть постоянные соблазны на протяжении всей жизни. Когда я срывалась на вот эти алкогольные периоды, у меня стопорилось полностью все: начиная от творчества, заканчивая личной жизнью. Я была в полной эмоциональной яме. То есть, это минус полный. Когда я выгребала из этих состояний, у меня сразу все шло вверх. ... Даже физически, когда я пью, у меня садятся голосовые связи. Мне даже здесь Вселенная пытается объяснить, что мне нельзя употреблять алкоголь. У тебя есть пример, стоп. Я о том, что это очень провальная история. Она очень сильно уничтожает на уровне кармическом и не только. И нагребается очень много проблем. Я когда-то пообещала себе не пить год, а не делала три. И мне так хорошо было. Я познакомилась с Сергеем, по музыке пошла вверх", - поделилась MamaRika.

Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

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