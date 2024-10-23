"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

Артистка призналась, что больше не может выдерживать то, как выглядит ее жизнь сегодня.

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Оля Цибульская новости - Оля Цибульская заявила о начале этапа перемен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская в социальных сетях описывает себя, как человека, который любит жизнь и вдохновляет других. Но даже такие люди, как артистка не могут обезопасить себя от "штормовых" состояний.

Одно из таких она переживает прямо сейчас. Об этом Цибульская сообщила в своем блоге в Instagram.

Звезда рассказала, что готовится к полной перезагрузке, которой она и ждет с нетерпением, и откровенно побаивается. Также она намекнула, что не все ее окружение останется с ней, когда буря утихнет.

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"Я снова на этапе перемен. Люблю его, хотя и опасаюсь. Опять меняются люди, много неизвестного впереди... Много ответственности, обязанностей и ноль гарантий. Но решение принято, потому что есть четкое ощущение, что так как было - выдержать больше не могу. Самое сложное в этом всем - смириться, что твоя новая жизнь будет стоить тебе предыдущей. Кажется, не все на это способны..." - пишет Цибульская.

При этом Оля не рассказала, каких именно аспектов ее жизни будут касаться перемены, к которым она готовится так глобально. Поклонников певицы, вероятно, впереди ждет множество сюрпризов.

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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