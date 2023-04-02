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"Постарела конкретно": жену Пескова не узнали даже россияне

2 апреля 2023, 13:24
Россиян поразил один из снимков олимпийской чемпионки, сделанный в домашней обстановке.
Татьяна Навка, Дмитрий Песков
Татьяна Навка, Дмитрий Песков / соцсети

47-летняя Татьяна Навка, жена пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, шокировала внешним видом.

Российская спортсменка, которая поддержала войну в Украине, удивила всех россиян.

Подписчиков поразил один из снимков олимпийской чемпионки, сделанный в уютной домашней обстановке. Блондинка устроилась в мягком кресле, избавилась от макияжа, примерила удобную пижаму.

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Однако в этой, как считают фанаты, возрастной женщине почти невозможно узнать Навку.

Губы словно провалились, глаза почти незаметны, лицо вмиг постарело.

"На мужчину похожа", "Я вас не узнала", "Что-то здесь такая старая", "Что за старуха",— пишут россияне.

Татьяна Навка

Стоит отметить, что ранее супруга Пескова заявляла, что с ней перестала общаться знакомая из Украины, которую она знала с детства.

"У меня была очень хорошая близкая подруга с Украины, мы росли вместе. И очень печально, что сейчас из-­за политической ситуации мы перестали общаться. Эти события разделили близких, семьи, друзей, что очень тяжело", - высказалась Навка, но почему-то не признала, что решение ее знакомая приняла из-за того, что Россия вторглась на территорию другого государства, убивая мирных жителей.

Также мы писали, что сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николая Пескова в прямом эфире позвонили и предложили явиться в военкомат в связи с мобилизацией. Пранк организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального.

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