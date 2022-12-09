Цинизм зашкаливает: жена Пескова не понимает, почему ее отшила подруга из Украины

Фигуристка и жена спикера Владимира Путина Татьяна Навка поразила циничным заявлением относительно войны в Украине.
Супруга Пескова заявила, что с ней перестала общаться знакомая из Украины, которую она знала с детства.
"У меня была очень хорошая близкая подруга с Украины, мы росли вместе. И очень печально, что сейчас из-за политической ситуации мы перестали общаться. Эти события разделили близких, семьи, друзей, что очень тяжело", - высказалась Навка, но почему-то не признала, что решение ее знакомая приняла из-за того, что Россия вторглась на территорию другого государства, убивая мирных жителей.
Напомним, ранее дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова - Елизавета назвала санкции, введенные против нее, "необоснованными и несправедливыми". Она заявила, что "не из простой семьи", но при этом "сделала себя сама".
Также мы писали, что сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николая Пескова в прямом эфире позвонили и предложили явиться в военкомат в связи с мобилизацией. Пранк организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального.
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