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"Иди воевать": жена Пескова оскандалилась заявлением о мобилизации в России и устроила пожар в Сети

23 сентября 2022, 18:33

Навка заявила, что российские спортсмены тоже должны идти воевать в Украину.

навка и песков
Навка и Песков / РИА-Новости, Instagram

Жена пресс-секретаря президента страны агрессора Дмитрия Пескова Татьяна Навка считает, что если спортсмены раньше служили или умеют держать оружие в руках, то они могут быть полезны на войне в Украине и их будут посылать на фронт.

"Если спортсмен проходил военную кафедру, если он умеет и может быть полезным, то почему бы и нет. Но просто так огульно брать ребят, которые никогда в жизни в руках не держали оружие, которые не умеют драться, то тут нужно подумать. Спортсмен спортсмену рознь. Но есть такие ребята, которые вполне могли бы защитить", – цитирует жену Дмитрия Пескова Metaratings.

В комментариях российские болельщики устроили настоящий пожар, завалив бывшую фигуристку оскорблениями.

Как пишут россияне, Навка спокойно сама могла бы пойти на фронт, а не решать, кто умрет в Украине, а кто нет.

"Н-да, цинизму некоторых нет предела просто. Как там сын мужа Навки, уже отправился воевать?". "Сама из Украины, родственники есть, наверно, а такое говорит", - пишут россияне.

навка скандал
навка
навка

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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