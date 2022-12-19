"Со многими родственниками общаюсь": жена Пескова внезапно вспомнила, что родилась в Днепре

Татьяна Навка отметилась очередным циничным заявлением о войне в Украине.

Татьяна Навка / скриншот YouTube

Фигуристка и жена спикера Владимира Путина Татьяна Навка родилась в Днепре, где прожила около 13 лет. Затем она переехала в Москву.

Как оказалось, Навка поддерживает связь с родными, которых регулярно обстреливает Россия.

"Очень горжусь, что я русская. Всю жизнь гордилась и буду гордиться. Я считаю, что наша нация редчайшая и уничтожить ее невозможно. И все, что ни делается — значит, так должно быть. Со многими родственниками из Днепра общаюсь. Есть и печальные истории… Одна моя ближайшая подруга… Я ее понимаю, ей страшно", - цинично высказалась Навка.

Стоит отметить, что ранее супруга Пескова заявляла, что с ней перестала общаться знакомая из Украины, которую она знала с детства.

"У меня была очень хорошая близкая подруга с Украины, мы росли вместе. И очень печально, что сейчас из-­за политической ситуации мы перестали общаться. Эти события разделили близких, семьи, друзей, что очень тяжело", - высказалась Навка, но почему-то не признала, что решение ее знакомая приняла из-за того, что Россия вторглась на территорию другого государства, убивая мирных жителей.

Также мы писали, что сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николая Пескова в прямом эфире позвонили и предложили явиться в военкомат в связи с мобилизацией. Пранк организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального.

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