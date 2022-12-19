"Со многими родственниками общаюсь": жена Пескова внезапно вспомнила, что родилась в Днепре

Фигуристка и жена спикера Владимира Путина Татьяна Навка родилась в Днепре, где прожила около 13 лет. Затем она переехала в Москву.
Как оказалось, Навка поддерживает связь с родными, которых регулярно обстреливает Россия.
"Очень горжусь, что я русская. Всю жизнь гордилась и буду гордиться. Я считаю, что наша нация редчайшая и уничтожить ее невозможно. И все, что ни делается — значит, так должно быть. Со многими родственниками из Днепра общаюсь. Есть и печальные истории… Одна моя ближайшая подруга… Я ее понимаю, ей страшно", - цинично высказалась Навка.
Стоит отметить, что ранее супруга Пескова заявляла, что с ней перестала общаться знакомая из Украины, которую она знала с детства.
"У меня была очень хорошая близкая подруга с Украины, мы росли вместе. И очень печально, что сейчас из-за политической ситуации мы перестали общаться. Эти события разделили близких, семьи, друзей, что очень тяжело", - высказалась Навка, но почему-то не признала, что решение ее знакомая приняла из-за того, что Россия вторглась на территорию другого государства, убивая мирных жителей.
Также мы писали, что сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николая Пескова в прямом эфире позвонили и предложили явиться в военкомат в связи с мобилизацией. Пранк организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального.
Читайте также:
- США ввели жесткие санкции против жены и взрослых детей Пескова
- Жена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из Украины
- Раздор в окружении Путина: пресс-секретаря президента РФ Пескова бросила жена