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Последний аккорд: Шер готовится к уходу со сцены

Анна Подгорная
28 ноября 2024, 01:30
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78-летняя артистка с большим энтузиазмом принялась за прощальную работу.
Шер
Шер новости - Шер рассказала о планах на завершение карьеры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Шер записывает альбом, который станет последним в ее карьере
  • Певица призналась, почему уходит со сцены, и не понимает ровесников

Американская актриса, певица и поп-икона Шер 60 из своих 78 лет провела на сцене. Она и сегодня выступает, появляется на красных ковровых дорожках и охотно дает интервью - кажется, что звезда будет со своими поклонниками вечно

Однако и неугомонная Шер, похоже, начала задумываться про пенсию. Об этом сообщает издание The Sun.

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Певица недавно выпустила мемуары, а теперь готовит новый музыкальный альбом и планирует киносъемки. В интервью она призналась, что счастлива от того, что все еще способна творить, и это по-прежнему приносит ей удовольствие, но понимает, что выходит на финишную прямую.

"Возможно, это будет последний альбом, который я запишу. Я очень волнуюсь. Это отличные песни, и я просто очень рада, что делаю это. Я очень рада тому, что вообще могу заниматься чем-либо сейчас", - отмечает Шер.

Завершить карьеру певица планирует в восемьдесят лет - не потому что ей не хватает энергии, а из-за возраста. Впрочем, своих больших цифр Шер не замечает, и относится к ним с большой долей юмора: "Я сейчас старше, чем грязь, ясно? Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только я не в доме престарелых. Мне постоянно приходится говорить этим молодым девушкам: "Возьми себя в руки, выйди на улицу. У тебя вся жизнь впереди". Я бы все отдала, чтобы снова стать 60-летней. Я была чертовской красоткой! Это странно, потому что я знаю, что я старше, но я не знаю, как это прочувствовать. Мне нравится общаться с молодыми людьми".

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Кто такая Шер?

Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

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