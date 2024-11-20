Бывший ангел Victoria's Secret потеряла ребенка

Миранда Керр и сегодня тяжело переживает потерю.

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Миранда Керр новости - Миранда Керр рассказала про потерю ребенка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Миранда Керр недавно в четвертый раз стала мамой

Модель призналась, что после появления первенца перенесла выкидыш

Австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр - мама четверых сыновей. Самый младший из них появился на свет в конце февраля 2024 года.

Однако лишь недавно манекенщица впервые рассказала, что детей могло быть больше. В подкасте Not Alone Керр призналась, что ей в прошлом пришлось пережить трагическую потерю ребенка.

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Модель отметила, что это произошло вскорости после того, как на свет появился ее первенец - Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум (р. 2011). Она ожидала рождения второго мальчика, но ребенок не выжил.

"У меня был выкидыш и это тоже должен был быть мальчик. С каждой беременностью я становилась все более осведомленной и все больше занималась тем, чтобы это не повторилось", - поделилась Миранда Керр.

Супермодель воспитывает первенца от актера Орландо Блума (были женаты с 2010 по 2013 годы - прим. редактора) и еще троих сыновей от второго мужа - создателя SnapChat Эвана Шпигеля (в браке с 2017).

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Также стало известно, что голливудская актриса Меган Фокс беременна "радужным" ребенком. Это будет ее третий малыш и второй для ее избранника, музыканта Machine Gun Kelly.

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Кто такая Миранда Керр? Миранда Керр - австралийская супермодель, бизнесвумен, бывший ангел Victoria's Secret, основательница косметического бренда KORA Organics. Одна из самых богатых моделей мира по версии издания Forbes. Была замужем за актером Орландо Блумом с 2010 по 2013 года. В этом союзе появился на свет первенец Керр - Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум (2011). В 2017 году вышла замуж за миллиардера, создателя SnapChat Эвана Шпигеля, которому родила троих сыновей - Харта Керр Шпигеля (2018), Майлза Керр Шпигеля (2019) и Пьера Керр Шпигеля (2024).

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