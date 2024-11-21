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Три выкидыша, измены и абьюз: Шер рассказала про тяжелую супружескую жизнь

Анна Подгорная
21 ноября 2024, 01:30
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Ее брак с Сонни Боно показал звезде крайне поучительный пример того, какой не должна быть семья.
Шер
Шер впервые раскрыла все детали жизни с Сонни Боно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

  • Брак Шер и Сонни Боно был тяжелым
  • В своих мемуарах Шер описала отношения с первым мужем

78-летняя американская певица и актриса Шер на сцене уже 60 лет. В ее карьеры были взлеты и падения, большие трагедии и маленькие радости. Они-то и нашли свое отражение в автобиографии артистки "Шер: Мемуары. Часть первая".

Становление Шер, тогда еще никому не известной Шерилин Саркисян, началось с одновременно роковой и знаковой встречи девушки с Сонни Боно в 1962 году: ей было 16, ему - 27. Вместе они проводили время на студии музыкального продюсера Фила Спектора, где Сонни работал ассистентом.

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Очень скоро Шер стала сессионной бэк-вокалисткой у звезд Спектора и женой Боно. Очень скоро юная певица стала заложницей собственного брака.

То, что Боно не был верен своей юной супруге, не было секретом ни для кого. Но на публике они были идеальной парой - их совместные выступления были наполнены безупречно отточенными влюбленными взглядами. Но за закрытой дверью Сонни был настоящим абьюзером: он запрещал жене общаться с друзьями, не выпускал ее из дома (исключением были только покупки), не разрешал пользоваться любимыми духами, потому что его якобы раздражал их запах. Он не скрывал своих измен, упрекая в них Шер - дескать она его недостаточно удовлетворяла, поэтому он ищет любовь на стороне. Сама же певица была измученной и истощенной психологически и физически тремя выкидышами и постоянным чувством вины, которое ей навязывал муж.

"В нем было нечто, чего я никогда не могла понять, нечто, что превратило его из потрясающего забавного парня в человека, который отнимал у меня все. ... Мы могли делать только то, чего хотел он. Изменения в его отношении ко мне происходили очень медленно, так что я даже не замечала. Это было очень по-макиавеллиевски. ... Он говорил мне, что сожалеет (про измены - прим. редактора), но настаивал, что я сама виновата в этом, потому что у нас с ним недостаточно секса. Это был такой бред, но к тому времени, как он закончил, уже я начала извиняться перед ним", - цитирует воспоминания Шер издание Daily Mail.

Шер и Боно расстались в начале 70-ых: муж просто ушел от певицы, и оставил ее без гроша за душой - акции компании "Cher Enterprises", которой принадлежали права на творчество их дуэта, были разделены между Сонни и его адвокатом. Сама певица значилась в документах, как наемный сотрудник на заработной плате.

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Также стало известно, что голливудская актриса Меган Фокс беременна "радужным" ребенком. Это будет ее третий малыш и второй для ее избранника, музыканта Machine Gun Kelly.

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Кто такая Шер?

Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

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