Вы узнаете:
- Певица Лолита будет выступать только в Москве
- Предательница требует кругленькую сумму за выступление
Российская певица Лолита Милявская, которая выросла в Украине, но стыдится своего происхождения и поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, отменила концерты после срыва ее мероприятия в городе Ярославле.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, запроданка ограничила зону своих мероприятий МКАДом.
Известно, что до конца 2024 года Лолита не собирается выезжать за пределы Москвы, но принимает заказы в столице страны-оккупанта и может выступить несколько раз за день.
Отметим, за свое выступление предательница требует около 30 тысяч долларов, а также нескромный райдер.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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