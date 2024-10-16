После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Бывшая жена украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу – Лилия Реус заинтриговала поклонников.
После слухов о воссоединении с Муратом Лилия некоторое время ограничивала аудиторию в своих соцсетях.
Оказывается, Реус сейчас находится в Нью-Йорке, и она уже опубликовала соответствующее фото.
Напомним, Мурат после брака с Лилией был в отношениях с украинской моделью Анастасией Фокси, но пара рассталась после громкого скандала. Девушка даже призналась, что сделала аборт, ведь не была уверенной в своем избраннике.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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