Кусай локти, Мурат: экс-жена Налчаджиоглу засветилась в "бикини мести"

В пляжных снимках Лилии Реус в Сети рассмотрели красноречивое послание бывшему мужу.

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Лилия Реус показала пляжный образ после развода с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В конце марта украинская визажистка Лилия Реус сообщила про свой официальный развод с турецким бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу. Они разорвали отношения через четыре месяца после свадьбы (до бракосочетания встречались три года - прим редактора).

И хоть путь Реус к разводу с мужем был непростым, похоже, она уже готова окунуться с головой в новые отношения. Сейчас вторая экс-супруга Налчаджиоглу вместе с дочерью и подругой отдыхает в Шарм-эль-Шейхе.

На курорте количество пикантного контента в блоге Лилии в Instagram увеличилось. К примеру, недавно она опубликовала серию фото, на которых позирует спиной к камере. Сидя на краю бассейна в бикини "под зебру", она хвастается своими женственными изгибами.

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Безусловно, поклонники Реус высоко оценили ее пляжный образ и привлекательную внешность. Вместе с тем ее новым снимки рассматривают, как скрытое послание: Налчаджиоглу, чтобы напомнить, чего он лишился, и другим мужчинам, чтобы намекнуть, что она пережила развод и готова двигаться дальше.

Лилия Реус показала пляжный образ после развода с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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