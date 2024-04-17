"Не хочу": новая пассия Мурата Налчаджиоглу отказалась рожать от него детей

Новая возлюбленная Мурата Налчаджиоглу рассказала, что пока не планирует детей из-за нестабильности людей.

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Анастасия Foxy не готова к детям с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Украинская блоггерша Анастасия Foxy, которая начала встречаться с бывшем мужем Ани Лорак, Муратом Налчаджиоглу в то время, когда он был в официальном браке со второй женой Лилией Реус удивила поклонников своим решением.

На своей странице в соцсетях Анастасия ответила на вопросы подписчиков и заявила, что не готова рожать от него детей.

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"Вы думаете еще одного ребенка родить?" – спросили ее подписчики.

На что Анастасия ответила:

"Очень хотела дочь еще, но сейчас понимаю, насколько нестабильны люди. Не хочу. Ребенок – это большая ответственность".

Анастасия Foxy пообщалась с подписчиками / фото: скрин instagram.com/anastasija_foxy2/

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, недавно Мурат Налчаджиоглу отдохнул в Италии вместе с новой возлюбленной Анастасией и познакомился там с ее сестрой. Это произошло в то время, когда он был еще в официальном браке со второй женой.

А также новая избранница Мурата Налчаджиоглу, модель Анастасия Foxy, засветила крупный камушек на безымянном пальце. Поклонники предположили, что бизнесмен собирается снова жениться.

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