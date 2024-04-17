"Не хочу": новая пассия Мурата Налчаджиоглу отказалась рожать от него детей

Украинская блоггерша Анастасия Foxy, которая начала встречаться с бывшем мужем Ани Лорак, Муратом Налчаджиоглу в то время, когда он был в официальном браке со второй женой Лилией Реус удивила поклонников своим решением.
На своей странице в соцсетях Анастасия ответила на вопросы подписчиков и заявила, что не готова рожать от него детей.
"Вы думаете еще одного ребенка родить?" – спросили ее подписчики.
На что Анастасия ответила:
"Очень хотела дочь еще, но сейчас понимаю, насколько нестабильны люди. Не хочу. Ребенок – это большая ответственность".
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, недавно Мурат Налчаджиоглу отдохнул в Италии вместе с новой возлюбленной Анастасией и познакомился там с ее сестрой. Это произошло в то время, когда он был еще в официальном браке со второй женой.
А также новая избранница Мурата Налчаджиоглу, модель Анастасия Foxy, засветила крупный камушек на безымянном пальце. Поклонники предположили, что бизнесмен собирается снова жениться.
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