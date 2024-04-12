Не помещается в декольте: Мурат Налчаджиоглу похвастался новой пассией

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу теперь дважды разведен: его брак с Ани Лорак закончился в 2019, а совсем недавно он расторг брак с украинской визажисткой Лилией Реус. Впрочем, от одиночества он не страдает - еще в канун Нового года он завел роман с украинской моделью Анастасией Foxy.
Их отношения нельзя назвать простыми, однако и Фокси, и Налчаджиоглу твердят, что они - родственные души. Они часто делятся совместными фотографиями в социальных сетях.
Так недавно в своем блоге в Instagram Налчаджиоглу опубликовал фото с Фокси из ресторана с подписью: "Моя любовь". На снимке пара, тесно прижавшись друг к другу, позирует с широкими улыбками на лицах.
Турецкий бизнесмен любит хвастаться своей новой избранницей, тем более что она - поклонница откровенных нарядов. Так для этого выхода в свет Анастасия выбрала платье с открытыми плечами и глубоким декольте, которое едва справилось с ее пышными формами.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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Ранее молодой папа Виталий Козловский показал романтичные фото с женой. Артист поделился снимками из семейного архива периода беременности Юлии Бакуменко.
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