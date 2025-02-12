После семи лет вместе и рождения двоих детей: звезда Властелина колец женился

Это первый брак для Элайджи Вуда.

https://stars.glavred.info/posle-semi-let-vmeste-i-rozhdeniya-dvoih-detey-zvezda-vlastelina-kolec-zhenilsya-10638830.html Ссылка скопирована

Элайджа Вуд женился на Метте-Мари Конгсвед - подробности свадьбы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вкратце:

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед официально стали мужем и женой

До этого пара была вместе около семи лет

Американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд, вероятно, не большой поклонник быстро принимать важные решения - свадьбу со своей возлюбленной, датским кинорежиссером Метте-Мари Конгсвед, он решил сыграть лишь после семи лет отношений.

Об это сообщает TMZ. Вуд и Конгсвед недавно подавали запрос на разрешение на заключение брака в округе Лос-Анджелес. Точная дата бракосочетания актера и его возлюбленной неизвестна.

видео дня

Впрочем, источники из близкого окружения пары сообщают, что сама свадьба состоялась в Швейцарии еще до Нового года. Это была тихая, скромная церемония на 80 человек.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед встретились на съемках фильма "Я больше не чувствую себя как дома в этом мире" (2017), после чего между ними завязался роман (в 2018-ом). В январе 2020 года режиссер подарила возлюбленному сына. Позже, вероятно, в феврале 2022-го, в их семье появилась дочь. Вуд и Конгсвед весьма закрыты во всем, что касается их личной жизни, поэтому частную жизнь детей он оберегают с особым усердием.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

Читайте также:

Кто такой Элайджа Вуд? Элайджа Вуд - американский актер. Наиболее известен по роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец" (2001-2003). Дебют в кино — эпизодическая роль в фильме "Назад в будущее 2" (1989), собщает Википедия. Всего на его счету более 120 работ в кино и на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред