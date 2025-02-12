После семи лет вместе и рождения двоих детей: звезда Властелина колец женился

Вкратце:
- Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед официально стали мужем и женой
- До этого пара была вместе около семи лет
Американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд, вероятно, не большой поклонник быстро принимать важные решения - свадьбу со своей возлюбленной, датским кинорежиссером Метте-Мари Конгсвед, он решил сыграть лишь после семи лет отношений.
Об это сообщает TMZ. Вуд и Конгсвед недавно подавали запрос на разрешение на заключение брака в округе Лос-Анджелес. Точная дата бракосочетания актера и его возлюбленной неизвестна.
Впрочем, источники из близкого окружения пары сообщают, что сама свадьба состоялась в Швейцарии еще до Нового года. Это была тихая, скромная церемония на 80 человек.
Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед встретились на съемках фильма "Я больше не чувствую себя как дома в этом мире" (2017), после чего между ними завязался роман (в 2018-ом). В январе 2020 года режиссер подарила возлюбленному сына. Позже, вероятно, в феврале 2022-го, в их семье появилась дочь. Вуд и Конгсвед весьма закрыты во всем, что касается их личной жизни, поэтому частную жизнь детей он оберегают с особым усердием.
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Кто такой Элайджа Вуд?
Элайджа Вуд - американский актер. Наиболее известен по роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец" (2001-2003). Дебют в кино — эпизодическая роль в фильме "Назад в будущее 2" (1989), собщает Википедия. Всего на его счету более 120 работ в кино и на телевидении.
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