После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

Королева стала выводить свою невестку на публичные мероприятия.

https://stars.glavred.info/posle-plastiki-koroleva-vyvela-v-svet-nevestku-i-pokazala-chto-s-ney-sdelali-10643762.html Ссылка скопирована

Наташа Королева, Тарзан, Архип Глушко, Мелисса Фокс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/, instagram.com/melissa_foxs_/

Кратко:

Как выглядит невестка Королевой

Куда ее повела предательница

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и ее муж-стриптизер Тарзан, вывели в свет свою невестку, тоже стриптизершу Мелиссу.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, барышня появилась на очередной российской кинопремьере и впервые показала к чему привела пластика на лице.

видео дня

Парочка путинистов воспользовалась моментом, чтобы засветить свою невестку, которую недавно возили заграницу, чтобы привести ее в божеский вид.

На фото, которое попало в сеть, стоит Мелисса в открытом платье, демонстрирующем полную руку молодой женщины. "Наша красавица стоит", - обратилась к невестке Королева.

К слову, "красавице" лишь недавно вставили зубы, перекроили челюсть и стали выгуливать на публичных мероприятиях.

Невестка Королевой после пластики / Фото 7Дней

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою мамуЛюдмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред