После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

Кратко:
- Как выглядит невестка Королевой
- Куда ее повела предательница
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и ее муж-стриптизер Тарзан, вывели в свет свою невестку, тоже стриптизершу Мелиссу.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, барышня появилась на очередной российской кинопремьере и впервые показала к чему привела пластика на лице.
Парочка путинистов воспользовалась моментом, чтобы засветить свою невестку, которую недавно возили заграницу, чтобы привести ее в божеский вид.
На фото, которое попало в сеть, стоит Мелисса в открытом платье, демонстрирующем полную руку молодой женщины. "Наша красавица стоит", - обратилась к невестке Королева.
К слову, "красавице" лишь недавно вставили зубы, перекроили челюсть и стали выгуливать на публичных мероприятиях.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою мамуЛюдмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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