Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

Наташа Королева удивила своим видом.

Наташа Королева - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, стала амбассадором одежды в русском стиле.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, она это сделала ради того, чтобы ее мама Людмила Порывай поскорее получила гражданство РФ.

Источник издания недавно заявил, что певица хочет забрать маму из США жить к себе в Москву.

Мотив Наташи Королевой / фото: скрин t.me/Ego_svita

"Людмила Ивановна – пожилой человек, ей уже уход нужен, забота нужна, а Наташа же не бросит все тут, поэтому семья решила, что перевезти мать сюда – умное решение. Но хочется, чтобы она здесь чувствовала себя своей, чтобы пенсия, гражданство, дом. Наташа об этом уже начала хлопотать. С ее связями это будет достаточно легко", - сказал источник.

Наташа Королева хочет забрать маму из США / фото: скрин t.me/Ego_svita

Россияне же раскритиковали предательницу и написали свое мнение о ней в комментариях.

"Ужас какой, надо же так умудриться, чтобы русский стиль испохабить...";

"Может, Наташке самой отправится и ухаживать за якобы больной мамкой";

"Они сейчас с мамашкой будут Россию любить, пока последняя не получит гражданство", - написали пользователи Сети.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

