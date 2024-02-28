Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

Звезда Сніданку з 1+1 признался, что ищет в своей "идеальной" спутнице.

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Егор Гордеев рассказал, какую женщину ищет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yegorgordeev

Ведущий, с которым начинают свое утро тысячи украинцев, Егор Гордеев сегодня празднует свое 34-летие. В свой День рождения шоумен дал обширное интервью сайту 1+1, в котором не обошли вниманием и вопрос о его личной жизни.

Егор Гордеев никогда не был женат, и в одиночку воспитывает пса Джума и двоих котов - Платона и Приблуду. "Маму" для своих питомцев и верную спутницу жизни ведущий ищет, но признает, что это - не такая уж легкая задача.

Дело в том, что он убежден, что поиск идеальной партнерши - неправильная установка. Между партнерами должна быть химия, это для ведущего решающий фактор.

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"Это постоянный вопрос (какой должна быть девушка, чтобы влюбить в себя ведущего - прим. редактора), который вызывает у меня абсолютное удивление, потому что условно говоря, девушка – это ведь не компьютер какой-то, это не вещь, это – набор обстоятельств. Я смотрю на все, что со мной было, и я понимаю, что это абсолютно набор каких-то обстоятельств – меня в то время. Я не могу описать идеальную девушку. Это ведь не рабовладельческий рынок, где ты выбираешь идеальную женщину. Это совсем другая история. Это более химическая история", - убежден Егор Гордеев.

Кто такой Егор Гордеев? Егор Гордеев - украинский ведущий телеканала 1+1, продюсер, журналист. Ведет утреннее шоу Сніданок з 1+1 в паре с Нэлей Шовкопляс с 2017 года. Занимается благотворительностью. В сфере его интересов лежит забота о детях в больницах и беспризорных животных.

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