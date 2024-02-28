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Марина Аристова рассказала про измены мужа - скандального экс-депутата

Анна Подгорная
28 февраля 2024, 04:20
Популярная ведущая призналась, что была готова простить неверность Юрию Аристову.
Марина Аристова с семьей
Марина Аристова назвала причину развода с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynaaristova

Украинская ведущая Марина Аристова неделю назад шокировала своих поклонников новостью о том, что она развелась с мужем, осужденным за нелегальный выезд из Украины экс-депутатом Юрием Аристовым. Они были вместе 13 лет.

Аристова дала интервью Алине Доротюк, в котором рассказала, что проблемы в семьи начались, когда муж ушел в политику. Тогда же он изменил Марине в первый раз.

"Никогда не пускайте мужчин в политику. Ничего хорошего там нет. ... Первый год он разгребался, зашивался на работе, и мы почти не общались, а через год была измена, потому что в политике – что? В политике у всех есть любовницы. И это "круто". Ты классный парень. У тебя есть любовница – ты молодец. У тебя нет любовницы – ты типа не очень. Когда я поймала его на измене, он мне сказал: "Да кто ты такая, что позволяешь себе меня критиковать? Да я – бог!" - вспоминает Аристова.

видео дня

Тогда ведущая в первый раз подала на развод, но пока длился процесс, Юрий попал в больницу с ковидом в тяжелой форме. Он был при смерти и попросил у жены возможность начать все сначала. Марина простила его, однако уже через полгода из открытых источников женщина узнала, что Аристов вернулся к любовнице. К слову, ей оказалась женщина, которая была вхожа в их семейный дом, и хорошо знала и Марину, и ее детей от эксдепутата.

"Мне пишет подружка: "Я здесь нашла видео. Отправлять или нет?" Одно издание снимало видео о депутатах, и мой прекрасный муж выходил из ресторана в октябре снова с этой прекрасной женщиной. И в тот момент я подумала, надо разводиться. Этот человек был вхож в мою семью. Хорошая знакомая. Даже детей моих знала. К ней претензий не имею, потому что она свободная женщина, она не замужем. Она никому ничего не должна. У меня вопрос к нему", - рассказала Марина Аристова.

Кто такая Марина Аристова?

Марина Аристова - украинская ведущая, инфлюэнсер и участница первого сезона романтического-реалити-шоу "Холостяк" (с Максом Чмерковским). 13 лет были замужем за экс-депутатом Юрием Аристовым. Пара развелась в январе 2024 года из-за неверности мужчины. В этом союзе у Марины появилось двое детей - дочь Мария и сын Роберт. Также у ведущей есть старший ребенок от предыдущих отношений - дочь Диана.

Ранее украинская фэшн-звезда, модель и бессменная ведущая реалити-шоу "Топмодель по-українськи" Алла Костромичева откровенно рассказала, вернется ли в Украину. Сейчас вместе с мужем и двумя детьми она живет в Пуэрто-Рико.

Также Тамерлан из дуэта TamerlanAlena высказался о женской мобилизации - про женщин на фронте, необходимость принудительной мобилизации и важность крепкого тыла для тех, кто на "нуле".

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