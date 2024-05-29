Популярный украинский певец в Испании спас соотечественника: "Крови было много"

Julik стал случайным свидетелем несчастья, которое, благодаря ему, не стало летальным.

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Julik новости - Юлик спас тонущего харьковчанина в Испании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial

Украинский певец и музыкант Юлик (Назарий Гук) сейчас находится в Испании, куда прибыл для организации благотворительного концерта. Во время рабочего перерыва он вышел на прогулку по пляжу, и в воде заметил тонущего пожилого мужчину.

Артист бросился его спасать, оказал первую помощь и при содействии местной полиции вызвал скорую. Тут ему пригодились базовые знания испанского языка.

Мужчиной, которого спас Юлик, оказался священнослужитель из Харькова. Он страдает от варикоза, в воде повредил вену и из-за сильной кровопотери не мог выбраться на берег самостоятельно.

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"Сегодня спас человека, который едва не утонул. Хорошо, что в зарубежных благотворительных турах выучил немного испанский язык. Рад, что все хорошо. Крови было много..." - написал Юлик в своем блоге в Instagram.

Julik новости - Юлик спас тонущего харьковчанина в Испании / instagram.com/julikofficial

Julik новости - Юлик спас тонущего харьковчанина в Испании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial

Кто такой Юлик? JULIK (Юлик) (настоящее имя - Назарий Гук) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов. Бывший участник группы "DZIDZIO", ныне - сольный певец. Занимается аранжировкой и DJ-ингом.

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