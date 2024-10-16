Популярный украинский актер попал в ДТП на мотоцикле: "Не знаю, что бы было"

Через три месяца после предыдущей аварии, в которой он стал жертвой неосторожности водителя такси, украинский актер Артур Логай вновь попал в ДТП. Об этом артист сообщил в своем блоге в Instagram.
Он записал видео, в котором изложил подробности несчастного случая. Так Логай рассказал, что передвигался по городу на мотоцикле. Водитель на автомобиле, который ехал рядом, нарушил правила дорожного движения, в результате чего актер упал вместе с мотоциклом.
Горе-водитель, во словам знаменитости, решил резко перестроиться в другую полосу. При этом поворотники, как того требуют правила, не включил, и в зеркала не смотрел. После того, как Артур Логай упал с мотоцикла, водитель автомобиля, нарушивший ПДД, скрылся с места происшествия.
"Люди, которые резко перестраиваются из ряда в ряд без показателей поворота, не смотря в зеркала, — [негодяи]. Водителю того авто, который решил резко вильнуть в мою сторону, повезло, что я переживал за свое состояние и состояние мотоцикла. Если бы решил догнать, домой бы он пошел пешком", - заявил расстроенный актер.
Стоит отметить, что сам Логай в ДТП не пострадал благодаря правильной мотоэкипировке. Чего, увы, не скажешь, про его мотоцикл, который теперь требует ремонта.
Кто такой Артур Логай?
Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.
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