Бывшая жена скандального Узелкова пожаловалась на проблемы с мужчинами

Марина Боржемская отметила, что в ее жизни после развода так и не появился надежный партнер.

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Марина Боржемская новости - Марина Боржемская раскрыла подробности личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Украинский боксер Вячеслав Узелков после расставания в 2021 году с женой, фитнес-тренером Мариной Боржемской, уже нашел себе новую возлюбленную. Боржемская же с головой ушла в работу, и искать себе кавалера не торопится.

Об этом она рассказала в комментарии для ЖВЛ. Марина признается - хоть к ней и проявляют внимание, ей сложно вспомнить, когда она ходила на свидание в последний раз, и найти подходящего мужчину.

"Когда последний раз ходила на свидание – я и не помню, честно. Пока что достаточно сложно с кем-то познакомиться. Не встретился тот человек, которому я подойду, который мне подойдет и с которым у нас будут общие интересы", - говорит фитнес-тренер.

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При этом она не исключает, что эта ситуация может измениться, ведь она четко представляет, каким должен быть ее идеальный партнер. "Любит своих родителей, уважает женщин, окружающий мир. Мне нравятся умные мужчины", - поделилась своими критериями Боржемская.

Сейчас практические все свое время она уделяет работе, но не забывает и про заботу о детях - 12-летней Оливии и 15-летнему Роберту. Они принимают активную деятельность мамы и ценят часы, проведенные вместе.

Кто такая Марина Боржемская? Многие знали Марину Боржемскую, как жену известного боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году пара поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

После начала полномасштабной войны бывший муж окончательно исчез из жизни семьи, поэтому Марина сама воспитывает 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.

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