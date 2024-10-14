На фоне слухов о романе: Анна Тринчер засобиралась на "Холостячку"

Осенью 2023 года украинская певица Анна Тринчер объявила о разводе с блогером-беглецом Александром Волошиным - пара протянула в браке чуть больше года.
Артистка не раз признавалась, что тяжело переживала расставание, однако сейчас она преодолела это и наслаждается жизнью холостячки. Внимание мужчин ей приятно, но со своим статусом она расставаться не торопится.
Скорее даже наоборот - Тринчер заявила, что с удовольствием превратила бы поиск избранника в реалити-шоу. Во время интервью Нашему Радио она отметила, что охотно пошла бы на "Холостячку" от СТБ.
Анна отметила, что из всего проекта самой приятной ей кажется та часть, в которой множество весьма достойных кавалеров будут сражаться за ее внимание и благосклонность.
"Мне бы хотелось быть в таком шоу. Я люблю формат, когда за мое сердце бьются тысячи мужчин. Мне кажется, что я просто родилась не в то время. Я должна была родиться тогда, когда были рыцари и они соревновались за сердце дам", - рассказала Анна Тринчер.
Кто такая Анна Тринчер?
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".
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Ранее жена "холостяка" Иракли Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок. Лиза Чичуа также поделилась подробностями того, как протекает ее вторая беременность.
Также украинский певец Alekseev подтвердил расставание с россиянкой, участницей группы ВИА Гра Ульяной Синецкой, и намекнул на новый роман с известной комедианткой.
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