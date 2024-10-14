Alekseev подтвердил расставание с россиянкой и намекнул на новый роман

Никита Алексеев признался, почему расстроились его отношения с Ульяной Синецкой.

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Alekseev расстался с Ульяной Синецкой и высказался про роман с Дашей Кубик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alekseev_officiel

Украинский певец Alekseev около пяти лет встречался с российской певицей, участницей группы ВИА Гра Ульяной Синецкой, которая перебралась в Украину после начала полномасштабной войны. Однако отношения в условиях повышенного стресса паре сохранить не удалось.

Еще весной 2024 года Синецкую и Алексеева стали подозревать в разрыве - тогда певца якобы застукали во время прогулки с украинской комедианткой Дашей Кубик. Полгода артист молчал об этом, но теперь все же решил рассказать, что происходит в его личной жизни на самом деле.

Так первым делом в интервью для Люкс ФМ Алексеев подтвердил - он и Синецкая больше не пара. Причина - партнеры "потеряли себя" в этих отношениях.

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"В смыслах, что искали, счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя. Вот я когда-то так подумал. Наверное, это будет ответ", - рассуждает артист.

Что касается романа с Кубик, который ему приписывают, то тут Alekseev решил интриговать поклонников: "Поживем увидим. Я думаю (симпатию – прим. редактора) заметно невооруженным глазом". Позже он добавил, что о серьезных отношениях пока речи не идет. "Я один живу в квартире. Мне нужно хорошо знать человека, чтобы у меня была какая-то близость", - говорит певец.

Даша Кубик - предполагаемая новая возлюбленная Alekseev / instagram.com/da_kubik

Кто такой Alekseev? Никита Алексеев (сценическое имя Alekseev) - украинский певец, полуфиналист четвертого сезона телевизионного шоу "Голос страны", лауреат премии "YUNA 2016" как "Открытие года". Известен украинскому зрителю прежде всего через композиции "А я пливу" (перепев песни Ирины Билык) и "Пьяное солнце". Представитель Беларуси на песенном конкурсе Евровидение-2018 с песней "Forever", сообщает Википедия.

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