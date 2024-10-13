Жена "холостяка" Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок

В июле 2022 года грузинский бизнесмен, продюсер и главный герой 6 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария сыграл свадьбу с Лизой Чичуа. Через год, в июне 2023-го, пара впервые стала родителями.
На свет появился мальчик по имени Георгий - большая гордость и радость Макацарии и Чичуа. Теперь же стало известно, что супруги вновь ожидают пополнения в семье.
После анонса радостного события Лиза ответила на несколько вопросов о второй беременности. Так в своем блоге в Instagram она сообщила, что малыша она и ее звездный муж ожидают в январе 2025 года. При этом она отметила, что между старшим и младшим ребенком будет 1.8 года разницы.
Кроме того Чичуа призналась, как протекает ее второй срок беременности. Жена Макацарии рассказала, что, как и в случае с первым ребенком, на протяжении всего срока ее мучает токсикоз.
Впрочем, после родов у нее не было постродовой депрессии, рассказала Чичуа. Справляться с непростой ролью мамы ей помогает няня. "У меня никогда не было ни одного вида депрессий. Нам повезло, у нас есть няня и Георгий ее очень любит", - поделилась Лиза Чичуа.
Кто такой Иракли Макацария
Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми.
Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".
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