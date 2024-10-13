Жена "холостяка" Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок

Также Лиза Чичуа поделилась, как протекает вторая беременность.

https://stars.glavred.info/zhena-holostyaka-makacarii-rasskazala-kogda-na-svet-poyavitsya-ih-vtoroy-rebenok-10604969.html Ссылка скопирована

Иракли Макацария станет отцом - Лиза Чичуа раскрыла детали второй беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

В июле 2022 года грузинский бизнесмен, продюсер и главный герой 6 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария сыграл свадьбу с Лизой Чичуа. Через год, в июне 2023-го, пара впервые стала родителями.

На свет появился мальчик по имени Георгий - большая гордость и радость Макацарии и Чичуа. Теперь же стало известно, что супруги вновь ожидают пополнения в семье.

После анонса радостного события Лиза ответила на несколько вопросов о второй беременности. Так в своем блоге в Instagram она сообщила, что малыша она и ее звездный муж ожидают в январе 2025 года. При этом она отметила, что между старшим и младшим ребенком будет 1.8 года разницы.

видео дня

Кроме того Чичуа призналась, как протекает ее второй срок беременности. Жена Макацарии рассказала, что, как и в случае с первым ребенком, на протяжении всего срока ее мучает токсикоз.

Впрочем, после родов у нее не было постродовой депрессии, рассказала Чичуа. Справляться с непростой ролью мамы ей помогает няня. "У меня никогда не было ни одного вида депрессий. Нам повезло, у нас есть няня и Георгий ее очень любит", - поделилась Лиза Чичуа.

Иракли Макацария станет отцом - Лиза Чичуа раскрыла детали второй беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

Кто такой Иракли Макацария Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми. Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".

Последние звездные новости:

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская поддержала популярный среди отечественных артистов тренд, и перепела свой хит 20-летней давности на украинском языке.

Также стало известно, как сейчас выглядит третий президент Украины Виктор Ющенко с женой - семейная чета совершила редкий выход в свет и попала в объективы прессы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред