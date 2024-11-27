Популярному украинскому шоумену отказали в отсрочке - что произошло

Анатолий Анатолич признался, что не понимает, как объяснить происходящее жене.

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Анатолий Анатолич новости - почему Анатолий Анатолич не получил отсрочку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кратко:

Анатолий Анатолич получил отказ в отсрочке от мобилизации

Шоумен озвучил причину

Украинский ведущий Анатолий Анатолич с начала года не единожды попадал в поле зрения ТЦК и один раз даже был оштрафован из-за отсутствия военного билета - учетный документ он ходил делать минимум три раза, однако особыми успехами еще в мае 2024 года похвастаться не мог.

Недавно в своем блоге в Instagram шоумен отметил, что его проблемы на этом не закончились. Анатолич имеет право на отсрочку от мобилизации, как многодетный отец - у него трое несовершеннолетних детей.

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Однако его семейное положение не было учтено в приложении "Резерв+". Ему рекомендовали обратиться в Государственный реестр актов гражданского состояния для уточнения данных.

К этой ситуации Анатолий Анатолич отнесся с юмором. "По версии "Резерв+" у меня нет троих детей. Как мне об этом сказать жене?" - написал он.

Анатолий Анатолич и в этой ситуации нашел повод для шуток / instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич и Юла (Юлия Бойко) женаты с 2011 года. Вместе они воспитывают троих общих детей: дочерей Алису (2011 г.р.) и Лолиту (2013 г.р.) и сына Нила (2021 г.р.).

Анатолий Анатолич с женой Юлой и детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Ранее Главред рассказывал, что украинская певица София Ротару избавилась еще от одного "груза", который связывал ее с Россией - с начала полномасштабной войны она категорично рвет все связи со страной-оккупантом.

Также известная украинская ведущая Лера Товстолес сделала публичное признание Потапу на фоне слухов о его размолвке в браке с певицей Настей Каменских.

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Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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