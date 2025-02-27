Популярного украинского певца не выпустили на гастроли

Кратко:
- Почему отменился тур Шурова
- Что он говорит по этому поводу
Известный украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал о том, что украинский Минкульт не выпустил его в гастрольный тур по Европе.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня вынуждены сообщить горькую новость. Наш с военным скрипачом Моисеем Бондаренко общий тур "Лучше Что есть", охватывавший 16 городов Европы, вынужденно переносится из-за того, что Минкульт не дал мне, как и многим другим коллегам, разрешение на выезд из Украины. Очень досадно за всех, кто всесторонне уложился в этот тур - организаторов, забронировавших залы и сделавших рекламу", - написал артист.
Он также добавил, что ему жаль, что группа не привезет вовремя помощь на тактическую медицину, на которую они зарабатывают благотворительными турами.
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Напомним, ранее Шуров и Суспільне отобрали 10 артистов, которые в финале Национального отбора будут сражаться за право представить Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле.
Ранее также организаторы конкурса Евровидение-2024 в Мальме, Швеция, провели жеребьевку, по результатам которой определилось, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале.
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