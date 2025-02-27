Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Stars

Популярного украинского певца не выпустили на гастроли

Алена Кюпели
27 февраля 2025, 16:37
74
Он также добавил, что ему жаль, что группа не привезет вовремя помощь.
Шуров
Шуров сообщил плохую новость / коллаж фото УНИАН

Кратко:

  • Почему отменился тур Шурова
  • Что он говорит по этому поводу

Известный украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал о том, что украинский Минкульт не выпустил его в гастрольный тур по Европе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

видео дня

"Сегодня вынуждены сообщить горькую новость. Наш с военным скрипачом Моисеем Бондаренко общий тур "Лучше Что есть", охватывавший 16 городов Европы, вынужденно переносится из-за того, что Минкульт не дал мне, как и многим другим коллегам, разрешение на выезд из Украины. Очень досадно за всех, кто всесторонне уложился в этот тур - организаторов, забронировавших залы и сделавших рекламу", - написал артист.

Он также добавил, что ему жаль, что группа не привезет вовремя помощь на тактическую медицину, на которую они зарабатывают благотворительными турами.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Шуров и Суспільне отобрали 10 артистов, которые в финале Национального отбора будут сражаться за право представить Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле.

Ранее также организаторы конкурса Евровидение-2024 в Мальме, Швеция, провели жеребьевку, по результатам которой определилось, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дмитрий Шуров новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

17:23Фронт
Переговоры РФ и США в Стамбуле: появилась реакция Украины

Переговоры РФ и США в Стамбуле: появилась реакция Украины

17:20Политика
Важное решение по Украине: известны новые детали переговоров Эрдогана с Лавровым

Важное решение по Украине: известны новые детали переговоров Эрдогана с Лавровым

16:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

Кремль хочет захватить три крупных украинских города – ISW

Кремль хочет захватить три крупных украинских города – ISW

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 февраля (обновляется)

Последние новости

17:23

Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

17:20

Переговоры РФ и США в Стамбуле: появилась реакция УкраиныВидео

17:05

Какие 5 задач надо выполнить после каждой стирки: плесени в машинке не будет никогда

16:57

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 мартаВидео

16:42

Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой

Украина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – ПалийУкраина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – Палий
16:41

Лунный календарь на март 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

16:37

Популярного украинского певца не выпустили на гастроли

16:31

Важное решение по Украине: известны новые детали переговоров Эрдогана с Лавровым

16:31

"Это делал и Путин, и Ельцин": в СНБО сказали, для чего России нужен мир

Реклама
16:25

Враг заходит с западного направления: в ВСУ предупредили о новой тактике РФ

16:13

Украина может победить в войне и без США: историк сделал заявлениеВидео

16:04

Счастливое Новолуние в феврале: какие 3 знака зодиака ждет грандиозный финансовый успех

15:50

"Путин - абсолютно никчемный гопник": какой в ближайшие месяцы будет война в УкраинеВидео

15:43

Не значит то, что рады вас видеть: почему собаки на самом деле виляют хвостом

15:38

"Трамп и Путин обманут друг друга": аналитик сказал, что сейчас стоит делать УкраинеВидео

15:33

Не Зеленский: известно, кто подпишет сделку о недрах между Украиной и США

15:20

Угроза распада НАТО: эксперт раскрыл тревожный сценарийВидео

15:03

"Война будет продолжаться": военнослужащий ВСУ сделал прогноз

14:31

В Кремле заговорили о сотрудничестве с США и судьбе оккупированных территорий в Украине

14:24

Какие знаки покорят мир весной 2025: астрологи назвали ТОП-5 счастливчиков

Реклама
14:18

"Захват" РФ ключевого поселка на востоке: в ДШВ сделали важное заявление

14:00

"Лицо с больничной койки": какими были последние месяцы Мишель Трахтенберг

13:52

Лунный посевной календарь на март 2025 года

13:51

Кто в Кремле больше всего влияет на Путина: Буданов назвал фамилии

13:50

Сніданок з 1+1 провел уникальный в истории украинского телевидения эфир

13:44

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину врывается циклон Reiner

13:16

Вас атакует череда неудач: что нельзя делать 28 февраля, приметы

13:14

Разработка ископаемых в Украине: во Франции сделали громкое заявление

13:03

Только остроглазые гении найдут собаку: на загадку дается всего 7 секунд

12:49

У Трампа раскрыли планы по России и Китаю и назвали главную цель

12:43

Кристина Орбакайте сделала громкое публичное заявление - причина

12:33

Рыдаю: Инна Мирошниченко рассказала о вызовах при воспитании дочери Ангелины

12:11

РФ нужен перерыв на фронте: Буданов назвал вероятные сроки завершения войны

12:06

Что на самом деле кроется за громкими заявлениями Трампа и причем тут МаскВидео

11:57

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Кроликам - обида, Свиньям - перемены

11:57

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

11:52

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

11:11

Легендарного голивудского актера нашли мертвым вместе с женой в их доме

11:06

"Украина воюет с братьями": президент Колумбии скандально высказался, Киев отреагировал

10:41

Зеленский поставил условие США по договору об ископаемых: СМИ узнали детали

Реклама
10:26

Не всегда возвращаются: еще одной категории украинцев запретят выезд за границу

10:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 февраля (обновляется)

10:00

Путинист Александр Буйнов сбил человека на пешеходном переходе - детали

09:54

Карта Deep State онлайн за 27 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:51

Армия РФ наступает, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении - Сырский

09:50

РФ запустила по Украине 166 дронов: сколько удалось сбить силам ПВОФото

09:41

Армия Украины лишила РФ одного из ключевых преимуществ на фронте – Forbes

09:25

Леся Никитюк показала фигуру на фоне слухов о беременности

09:21

Проект Соглашения по ресурсам: плюсы, минусы, перспективымнение

09:20

Запутывает многих водителей: что означает дорожный знак с авто над пропастью

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять