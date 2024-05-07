Популярная украинская певица объявила о третьей беременности

Сегодня у украинской певицы Ирины Федишин произошло сразу два знаменательных события. Во-первых, у нее состоялась премьера клипа на новый трек "Секрет".
В съемках чувственного видео принял участие и муж артистки - ее музыкальный продюсер Виталий Човнык. В конце ролика он приближается к супруге и нежно трогает ее уже заметно округлившийся животик.
Так стало известно, что супруги ждут третьего ребенка. Федишин пока не комментировала эту свою семейную "премьеру". В комментариях к клипу поклонники Ирины поздравляют певицу с будущим пополнением и гадают, какого пола будет ребенок.
Ирина Федишин и Виталий Човнык поженились в 2006 году. Вместе пара уже воспитывает двоих сыновей - Юрия (2011 г.р.) и Олега (2015 г.р.).
Кто такая Ирина Федишин?
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
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