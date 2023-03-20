Популярная украинская блогерша объявила о беременности

Татьяна Парфильева и Иван Крышталь объявили о том, что ждут первого ребенка.

Татьяна Парфильева / Instagram

Украинская блогерша Татьяна Парфильева, которая также является создателем бренда одежды и имеет аудиторию около 2 миллионов подписчиков в Instagram, объявила о том, что скоро станет мамой.

Соответствующим видео звезда интернета поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Блогер держала свое положение в тайне от подписчиков и показала серию снимков, на которых она "была не совсем откровенна со своими подписчиками".

Татьяна Парфильева / Instagram

По словам Парфильевой, пока она постила свои фото из кафе, ей было плохо и она болела. Она также показала несколько фото, где носит на пальце пульсоксиметр. Видимо, Татьяна перенесла коронавирус, будучи на ранних сроках беременности.

Ее муж - 29-летний Иван Крышталь, который занимается бизнесом вместе с Парфильевой. "Не описать словами, какие эмоции я чувствую", - написал Крышталь под постом.

Напомним, ранее украинская актриса Дарья Рыбак, которая играла в таких популярных сериалах, как "Папик" и "Сваты", решила познакомить подписчиков со своим новорожденным сыном. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

Она опубликовала фото новорожденного малыша, и даже рассекретила его имя. "Тео - наша любовь", - написала она.

Кроме того, ранее стало известно, что роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон вышел на новый уровень - близкое окружение пары утверждает, что они всерьез планируют завести общего ребенка.

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